Чому з Китаю до Росії їде зброя, але геть не та, якої б хотів Путін: думка аналітиків ISW

Нещодавно західні ЗМІ оприлюднили ряд доказів, що китайські компанії продавали невстановленим російським організаціям гвинтівки, запчастини до безпілотників і обладнання. Однак це не те, що потрібно Путіну.

Зокрема, так вважають аналітики американського інституту вивчення війни. Журналісти Politico у своєму дослідженні використовували дані, надані агрегатором митних даних ImportGenius.

Важливо Politico дізналось, яку зброю для Росії поставляють китайські компанії

Який об'єм китайської допомоги

За попередньою інформацією, з червня по грудень 2022 року китайські компанії відправили обладнання, серед якого були:

1000 штурмових гвинтівок,

12 партій деталей для безпілотників,

понад 12 тонн бронежилетів.

Крім того, видання CNN також повідомило, що українські сили збили модернізований дрон Mugin-5, виготовлений китайським виробником.

Аналітики вважають, що ці продажі здаються невеликими за масштабом, стосуються в основному комерційного обладнання та не пов'язані з урядом Китаю.

Що насправді потрібно Росії

В ISW додають, що китайські поставки могли б зменшити навантаження на надмірно розгалужений військово-промисловий комплекс Росії.

Ба більше, саме допомога з Китаю дозволить обійти обмеження доступу Росії до мікрочипів. Аналітики наразі не спостерігають дефіциту російської стрілецької зброї. Крім того, російський ВПК здатний виробляти достатню кількість штурмових гвинтівок.

Імпорт обладнання з Китаю, ймовірно, дозволить російському ВПК перевести ресурси з виробництва таких товарів на виробництво військового обладнання, який Росія гостро потребує.

Тим часом, за словами експертів, продаж навіть комерційних запчастин для дронів російським організаціям може надати російському ВПК доступ до цінних мікрочипів, життєво важливих для виробництва складного обладнання, якому намагалися запобігти санкції Заходу.

Хто ще допомагає Росії у війні