Ставлення до ЛГБТ та підбір викладачів: цікаві деталі про Український католицький університет

Український католицький університет є "відкритою академічною спільнотою", однак не варто плутати заклад із ліберальним об'єднанням. Зокрема, представники ЛГБТ-спільноти мають розуміти, що університет – католицький, де є певна позиція церкви.

Про ставлення до представників ЛГБТ-спільноти, а також те, як відбирають викладачів для вишу, розповів проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський в інтерв'ю 24 каналу.

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Що таке Український католицький університет Приватний вищий навчальний заклад у Львові, який успадкував і продовжує наукову діяльність Греко-Католицької богословської академії. У 1928-1929 роках її створив Митрополит Андрей Шептицький, а очолив о. Йосиф Сліпий. Після закриття Греко-Католицької богословської академії в 1944 році її місію та функції перейняв на себе Український католицький університет Св. Климентія Папи в Римі.

У 1994 році діяльність Академії відновили під назвою "Львівська богословська академія", а в 1998 році остання здобула міжнародну акредитацію. Першим ректором УКУ призначили о. Бориса Ґудзяка, який наразі є президентом навчального закладу. Водночас Богдан Прах – чинний ректор ВНЗ.

Як ставляться в Українському католицькому університеті до ЛГБТ-спільноти

Якщо ви пропагуєте чужі для нас цінності та відкидаєте норми християнського життя, то краще нам розійтися в різні кутки. Хоча ми закликаємо усіх до діалогу,

– наголосив Шеренговський.

За словами Шеренговського, виш має певну позицію / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

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Відбір викладачів

Згідно з Папським декретом, в УКУ існують певні наративи до відбору викладачів. Однак інциденти все ж траплялися.

тривалий час на кафедрі соціології освітнього закладу у виші працювала. Перед звільненням вона заявила про свою бісексуальність. Проректор університету припустив, що в цьому питання керівництво могло "пропустили якийсь певний аспект".

Викладачка в якийсь момент відчула, що вона не може себе стримувати та почала пропагувати антихристиянські речі. І це певним чином також впливає на формування студентів як особистостей. Можна подивитися коментарі викладачки. Вона сказала, що жодної озлобленості не має. Просто зрозуміла, що більше не буде тієї хімії, яку вона очікувала тут мати,

– зазначив Шеренговський.

Дмитро Шеренговський / Фото Валентини Поліщук, 24 канал