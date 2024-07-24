Щонайменше 150 жертв: Бангладеш охопили криваві протести

В Бангладеш тривають антиурядові протести. Там уже сталося декілька сутичок між поліцією та студентами, унаслідок чого є багато жертв.

Демонстранти в столиці Дакці планували провести мирний мітинг, але поліція напала на них, коли вони якраз збиралися. Відомо про щонайменше 150 вбитих мітингарів.

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У Бангладеш відключили Інтернет

У країні спалахнули заворушення через введення квот на державні посади. Більшість із них наразі скасовані за рішенням Верховного суду.

Там також ввели загальнонаціональне відключення Інтернету. Воно з четверга, 18 липня, значно обмежило потік інформації в країні. Також в країні діє комендантська година.

Обмеження зв'язку дещо скасували у вівторок, 23 липня. Втім, пріоритет надали банкам, технологічним фірмам та ЗМІ.

Мобільні телефони почали пінгувати повідомленнями WhatsApp між друзями та родинами, але користувачі кажуть, що Інтернет працює повільно, а мобільний Інтернет і такі сайти, як Facebook, залишаються призупиненими,

– пише BBC.

Студентів обстрілювали з гелікоптера та катували

Мітингарі розповіли, що спочатку поліція напала на студентів, кидаючи снаряди зі сльозогінним газом. Частина з них летіла назад у поліцейських. Молодь також відбивалися цеглою та камінням. Згодом у студентів полетіли гумові кулі та звукові гранати, а з повітря вів вогонь гелікоптер.

У той день ми просто хотіли провести мирну акцію, але міліція зіпсувала все, не встигнувши нічого зробити,

– сказала одна із студенток.

Важко поранених студентів не дозволяли відвезти навіть до лікарні. А декого – піддавали тортурам.

Так, батько одного із постраждалих розповів, що його сина забрали з дому друга опівночі в п'ятницю, і він повернувся через добу. Хлопець розповів, що його допитували і піддали фізичним і психологічним тортурам люди, які називали себе детективами. Після катування він знепритомнів і прийшов до тями лише вранці наступного дня. Хлопець пішов додому, а згодом звернувся до лікарні через тромби на обох плечах і лівій нозі.

Влада Бангладеш заявила, що такими діями хтось нібито намагається дискредитувати поліцію.

Лікар відділення невідкладної допомоги, куди доставляли поранених сказав, що був приголомшений кількістю молодих людей, які отримали вогнепальні поранення під час сутичок. За короткий проміжок часу туди хлинули сотні пацієнтів, багато з них приходили пішки, залиті кров’ю.

"У четвер і п'ятницю (18 – 19 липня – 24 Канал) більшість пацієнтів надходили з вогнепальними пораненнями. У четвер ми зробили 30 операцій за одну шестигодинну зміну. Навіть для досвідченого лікаря це було неприємно. Ми з колегами дуже хвилювалися, лікуючи таку кількість поранених молодих людей, – розповіли медики.

Родичі загиблих не збираються подавати заяви у поліцію

Лікарі розповіли, що більшість жертв були застрелені гумовими кулями.

Багато жертв взагалі не брали участі у сутичках. Так, 21-річний хлопець отримав поранення в спину, коли намагався втекти від боїв, і пізніше помер у лікарні. Серед загиблих також є будівельник, який опинився у вогняній пастці в своєму будинку – його обгорілим знайшли разом із тілами ще двох.

Водночас деякі родичі загиблих не збираються подавати заяви у поліцію, аргументуючи це тим, що їхні рідні уже не повернуться.