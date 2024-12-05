Є 3 важливі фактори впливу, – журналіст із Грузії про спротив проросійській владі

У Грузії продовжуються протести. Суспільство проти рішення прем'єр-міністра Кобахідзе відтермінувати євроінтеграцію країни до 2028 року, під сумнів грузини ставлять і легітимність нещодавніх парламентських виборів, на яких буцімто більшість голосів набрала проросійська партія "Грузинська мрія" на чолі з мільярдером Іванішвілі.

Грузинський журналіст Звіад Корідзе в етері 24 Каналу наголосив, що Іванішвілі протягом тижня використовував різні можливості придушення протестів у Тбілісі: силовики намагалися розігнати мітинги, переслідували його учасників та здійснювали арешти активістів.

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Грузинський народ боротиметься до останнього

Корідзе окреслив декілька факторів, які, на його думку, впливатимуть на процеси, які нині відбуваються в Грузії.

Перший – це грузинський народ, який не тільки джерело влади, а той, хто керує на цьому етапі розвитку грузинської держави. Суспільство не здається, буде боротися до кінця. В цьому впевнені всі, думаю, і сам Іванішвілі теж,

– зазначив грузинський журналіст.

Грузини очікують дій від президентки всередині країни

Другий фактор – президентка Грузії Саломе Зурабішвілі, яка нині єдиний легітимний конституційний орган в Грузії. Як пояснив Корідзе, вона має по таймлайну ще 10 днів правління.

"14 грудня самопроголошений парламент призначив вибори президента. За логікою, 6-річний термін Зурабішвілі закінчується 16 грудня. Але виходячи з того, що ні вона, ні суспільство не визнає легітимність виборів 26 жовтня і цього парламенту, то вибори нового президента теж будуть нелегітимними", – зауважив Корідзе.

Зурабішвілі, на думку грузинського журналіста, добре діє на зовнішньому фронті, а от на внутрішньому зараз всі в очікуванні, що вона робитиме. Корідзе наголосив, що Зурабішвілі повинна наважитись на різкіші методи правління, щоб ні вона, ні грузинський народ не втратили цей ключовий момент боротьби.

Важливість тиску союзників Грузії на проросійських політиків

Третій фактор впливу – європейські та американські партнери Грузії, які, зі слів грузинського журналіста, всіляко мають тиснути на проросійського голову політпартії "Грузинська мрія" Іванішвілі.

"Був важливий прецедент, коли країни Балтії почали впроваджувати санкції й в списку опинився сам Іванішвілі та персони правоохоронних органів. Після цього президент Польщі поговорив з Зурабішвілі, міністр МЗС Канади теж висловилась за те, аби підтримати ініціативу країн Балтії", – розповів Корідзе.

Дуже важливим, як наголосив грузинський журналіст, був вчинок президента України Володимира Зеленського, який ввів санкції проти 19 проросійських політиків Грузії, зокрема й проти Іванішвілі. Крім того, у Вашингтоні запевнили, що триває додаткове доопрацювання санкційного пакета.