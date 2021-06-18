Провальна стратегія Кабміну щодо наповнення бюджету шляхом додаткового податкового навантаження

Український уряд повинен виводити країну з економічної кризи, спричиненої пандемією коронавірусу не підвищенням податкового навантаження на бізнес, а навпаки вливаючи гроші в приватні компанії, як це роблять найпрогресивніші країни світу.

Таку думку на своїй сторінці у Facebook висловив політолог і журналіст Кирило Сазанов.

Світова економічна криза, викликана пандемією, вдарила по всіх країнах у світі. Але ми то знаємо, що навіть найбільші проблеми створюють нові можливості. Хто встигне швидше за інших нівелювати її наслідки і налаштувати процеси, отримає нові можливості. Для цього зараз держави опрацьовують власні моделі виходу із ситуації. Найбільш прогресивні – вливають гроші в приватний бізнес, щоб допомогти йому, якомога швидше стати на ноги і повернутися до доковідних реалій,

– заявив експерт.

За його словами, такий метод потрібен, щоб вже через 3–5 років ці самі підприємства стали драйверами розвитку економіки.

Сазанов констатує, що влада України вирішила піти зовсім іншим шляхом, компенсуючи дірку в бюджеті за рахунок бізнесу шляхом введення додаткового податкового навантаження.

"Є багато як об'єктивних, так і суб'єктивних факторів, але очевидно одне – навіть у середньостроковій перспективі така стратегія приречена на провал. Зростання акцизів і податкових зборів – м'яко кажучи, не стимулюють розвиток підприємництва. Через такі необдумані кроки, ми отримаємо скорочення ВПП і кількості робочих місць. В результаті стагнація економіки і відтік робочої сили. Якраз в ті країни, які зараз займаються тим, що створюють умови для виживання і розвитку бізнесу", – пояснив він.

Експерт резюмував, що в результаті вищеперерахованих фактів буде стагнація економіки і відтік робочої сили в ті країни, які зараз займаються тим, що створюють умови для виживання і розвитку бізнесу. Проте він запевнив, що поки ситуацію ще можна змінити на краще.

Переглянувши державну політику, ми можемо не тільки не програти, а й зробити якісний крок вперед. Всього-то потрібно брати приклад з успішних держав і якщо не підтримувати, то хоча б не створювати додаткових труднощів бізнесу,

– констатував Сазанов.

Як повідомлялося раніше, Кабінет міністрів України на засіданні 12 травня схвалив законопроєкт, яким вносяться зміни до Податкового кодексу для збалансування державного бюджету. Документом пропонується підвищити ставки податків, зокрема, плати за використання води і лісів, екологічного податку, рентних платежів і акцизу на алкоголь і низку інших податків.

Фахівці стверджують, що ініціативи влади України щодо збільшення податкового навантаження на економіку суперечать заявленим планам щодо прискорення економічного зростання.