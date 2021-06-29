Проєкт Великого герба став невідкладним: навіщо поспішає Зеленський

Володимир Зеленський вніс невідкладний законопроєкт про Великий герб. За історію незалежності обрати цей символ пробували неодноразово. Це не вдавалося зробити через політичні суперечки.

Президент Володимир Зеленський каже, що всі ці роки в Україні існує тільки одне незакрите питання. Мовиться про державний символ, який передбачає Конституція, але якого досі не існує, – Великий герб України.

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"Протягом листопада та грудня 1991 року на депутатських комісіях висловлювалися побоювання, що Великий герб просто заговорять. Тоді ситуація була складною: комуністична більшість у Верховній Раді, реваншистські настрої. Як запасний компромісний варіант запропонували зробити його Малим гербом. Сподівалися, що потім колись буде Великий герб, щоб просто воно пройшло", – сказав геральдист і співавтор Малого герба України Андрій Гречило.

Законопроєкт Зеленського не має оцінки експертів

Найчастіше питання ухвалення Великого герба підіймали як елемент передвиборчих обіцянок різних політичних партій. Утім, ожило воно за президентства Володимира Зеленського. У серпні 2020 року знову відновився конкурс. Виграв такий ескіз.



Ескіз, який переміг у 2020 році / Фото Олександр Ткаченко

Проте у Комісії державних нагород та геральдики, що діє при президентові, здивувалися заяві Зеленського, адже законопроєкт не бачили.

"Подібний законопроєкт, який ініціює Офіс Президента, мав би пройти через ту комісію, хоч для експертної оцінки. Це для мене 28 червня було несподіванкою. Тобто я не знаю, хто складав цей законопроєкт і хто його пропонував. У середині самого Офісу цю річ не пропускали через фахове середовище", – зазначив Андрій Гречило.

Зеленський подав старий ескіз

У законопроєкті Зеленський подав не той ескіз, що виграв останній конкурс, а той, який узгодили ще за часів Віктора Ющенка.

"Це не буде той варіант, який обрала конкурсна комісія 2020 року. Це все-таки буде той варіант, який узгодили, якщо я не помиляюся ще у 2008 році, де лев і козак, і власне його і будуть виносити на голосування", – розповіла заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.



На сайті Верховної Ради з'явився інший герб / rada.gov.ua

Що зображено на ескізі

Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).

Великокняжий вінець (корона) Ярослава Мудрого.

Лев (герб Галицько-Волинського князівства).

Воїн-козак із рушницею (герб Війська Запорозького).

Чому поспішає президент

Експерти припускають, що такий поспіх з боку Зеленського зумовлений 30 річницею Незалежності України.

У цьому році 30 річниця Незалежності України й, скоріше за все, Офіс Президента намагається встигнути до цієї дати. Хочуть символічно ухвалити законопроєкт або зробити так, щоб Верховна Рада розглянула його саме в 30 рік Незалежності України,

– пояснив політолог Володимир Фесенко.

Тепер Верховна Рада має попередньо схвалити законопроєкт і під час наступної сесії назбирати конституційну більшість – 300 голосів за затвердження Великого герба України. Щоправда, дискусії про те, чи дійсно Великий Герб потрібен Україні досі точаться, адже більшість країн має лише Малий герб.