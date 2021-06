Треба було не сміятися: Путіна поставили в глухий кут незручним питанням

Напередодні зустрічі з Байденом Путін дав інтерв'ю американським ЗМІ. І тут же отримав: "Пане президенте, ви вбивця?" Далі читайте російською.

В принципе иностранцы могут начинать все интервью с Путиным с этого вопроса. С перечислением списка жертв режима. Правда, вопрос слишком длинным получится.

И с каждым годом все длиннее

Но ничего.

Зато вот выяснилось, что Михаила Лесина, которого упомянул в своем списке Кейр Симмонс из NBC News, нашему "крокодилу" даже жалко:

Мне, например, до сих пор жалко, что он ушел из жизни. На мой взгляд, очень порядочный приличный человек.

Что же касается тех, кого не жалко, то все обвинения – "словесное несварение желудка, вброс, фейк, чушь, различные ярлыки". И вообще "это, у вас должны спросить, как он там погиб".

В общем типичный путинский лексикончик с переводом стрелок. А надо-то было не хихикать и увиливать, делая вид, что не оправдываешься, а на байденовское "I do" отрезать коротко и ясно:" I am not".

Но, видимо, язык не повернулся.