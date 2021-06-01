За столом з Путіним: що Лукашенко з сином просили у Кремля

Переговори між Путіним та Лукашенко тривали понад 5 годин. Це вже треті переговори між політиками з початку року: у лютому вони зустрілися у Сочі, а квітні – у Москві.

28 та 29 травня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко прибув у Сочі з візитом на зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним. Більша частина останньої розмови залишається закритою, жодна зі сторін деталей не розкриває.

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Лукашенко на переговори з Путіним привіз свого сина / Фото Getty Images

Гроші та вплив

Протягом двох днів Путін з Лукашенком обговорювали транш для Білорусі, ситуацію з перехопленим літаком Ryanair і допомогу Росії в поверненні з Європи білорусів, які застрягли в країнах Європейського Союзу через зупинку авіасполучення.

Директор мінського Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень Арсеній Сивицький каже, що це останній транш із кредиту на суму 1,5 мільярдів, домовленість про яку була досягнута між Лукашенко і Путіним у вересні минулого року в Сочі. Кремль погодився виділити ці кошти для стабілізації економічної ситуації в Білорусі в обмін на запуск Лукашенка загальнонаціонального діалогу з опозицією і проведення конституційної реформи.

Але до кінця року Лукашенко зміг повністю придушити протести за допомогою брутальної сили та масових репресій, стабілізувавши своє становище. Замість виконання "сочинських угод", Лукашенко став намагатися переконати Путіна не втручатися у внутрішні справи Білорусі й залишити його при владі до закінчення його нинішнього президентського терміну, тобто до 2025 року,

– розповів експерт.

За словами Сивицького, Кремль не відмовився від своїх початкових планів. Тому Москва, каже експерт, швидше за все виділила останній транш для того, щоб дотримати умови "сочинської угоди" зі свого боку.

Це остання порція економічної підтримки для Лукашенка. Поки він не почне виконувати свої зобов'язання, ніякої іншої економічної допомоги не буде,

– додав експерт.

У Лукашенка проблеми?

Директор аналітичних проєктів у БелаПАН Олександр Класковський розповів, що 500 мільйонів доларів – "не велике досягнення". Цих коштів буде мало, бо білоруській владі треба виплатити у 2021 році до 3 мільярдів зовнішнього боргу. Крім того, у бюджеті Білорусі великий дефіцит,

Олександр Класковський / Фото – фейсбук Олександра Класковського

Це не нові гроші, їх Путін пообіцяв ще минулого року. Просто цей транш завис з різних причин. Лукашенка підштовхували до "конституційної реформи" і він (Лукашенко) заявив, що на початку наступного року буде проведено референдум за новою Конституцією і вже є створена конституційна комісія. Можливо, цей графік дотримується, бо на цьому наполягає Москва,

– каже Класковський.

За словами експерта, Білорусь потребує набагато більше грошей. Тому результати переговорів з Путіним виглядають "вельми скромно".

Лукашенко хотів набагато більшої підтримки. Москва зацікавлена тримати свого білоруського партнера в такому напівголодному пайку, щоб добиватися від нього більше поступок по частині інтеграції. Можливо, Москва хоче, щоб він продав якісь важливі активи, які будуть цікаві російському капіталу або розмістити свою воєнну базу на території Білорусі. Ну і транзит влади теж, мабуть, озвучується за кулісами. Так що рахунок в Кремля до Лукашенка може бути великим,

– додав експерт.

Конфіденційність і таємність переговорів

Більша частина розмови була закритою й жодна зі сторін не розкриває деталей, про що саме йшла мова. За словами Сивицького, така конфіденційність і таємність переговорів може свідчити про те, що їх предметом виступає питання розв'язання політичної кризи й те, що Лукашенко може піти з політичної сцени.

Таким чином, Кремль як і раніше наполягає на виконанні ним "сочинських домовленостей", але поки що Москва готова надати певні персональні фінансові гарантії й гарантії безпеки Лукашенко і його сім'ї, якщо він прийме російський план врегулювання,

– додав Директор мінського Центру стратегічних і зовнішньополітичних досліджень.

Після того, як Лукашенко у 2019 році відмовився від поглибленої інтеграції з Росією в рамках Союзної держави, цей проєкт втратив свою актуальність для Кремля, каже Арсеній Сивицький. За його словами, створення повноцінної Союзної держави в результаті поглибленої інтеграції розглядався як один зі сценаріїв транзиту влади в Росії й рішення "проблеми 2024", коли у Володимира Путіна закінчується нинішній президентський термін. Після відмови Лукашенка глибше інтегруватися, Кремль запустив інші сценарії, між якими він і буде вибирати. Один з них передбачає "обнулення" термінів для Путіна, другий – "довічне сенаторство" для нього в разі його відходу у відставку.

Арсеній Сивицький / Фото – фейсбук Арсенія Сивицького

Якщо раніше до 2019 року, каже експерт, Москва була готова платити за поглиблену інтеграцію у вигляді збереження знижок на російські енергоресурси, а також компенсацією втрат білоруським НПЗ за податковий маневр в нафтовій галузі Росії, то зараз Кремль більше не підіймає цю тему взагалі.

Це не означає, що Кремль відмовився від планів утримання Білорусі у своїй сфері впливу. Просто зараз ці плани будуть реалізовуватися іншими інструментами, переважно шляхом економічної експансії російських фінансово-промислових груп, нав'язування певних інституційних форматів економічного співробітництва, а також просування політичної реформи в Білорусі, спрямований на "експорт керованої демократії",

– каже експерт.

Арсеній Сивицький зазначає, що джерела з управління з міжрегіональних і культурних зв'язків із закордонними країнами АП РФ показують, що Кремль хотів би ініціювати трансформацію Білорусі з "суперпрезидентської" в парламентську (або парламентсько-президентську) форму правління. Це дасть змогу розширити інструментарій впливу на внутрішньополітичні процеси всередині Білорусі шляхом інвестицій в політичні проєкти та партії, фінансова підтримка яких з боку Росії гарантує їх панівне становище в політичній системі.

"Білорусь може стати для Кремля економічним хабом"

21 грудня 2020 року Конгрес США прийняв "Акт про демократію, права людини та суверенітет Білорусі". Новий закон розширює повноваження президента США щодо можливого запровадження нових санкцій, у тому числі у зв’язку з "суперечливими президентськими виборами в Білорусі 2020 року і подальшими репресіями з боку її влади".

За словами Сивицького, цей документ передбачає можливість ввести санкції проти Росії за втручання у внутрішні справи Білорусі та підрив її суверенітету через нав'язування поглибленої інтеграції в рамках Союзної держави. Експерт впевнений, що Кремль зараз уникає будь-яких ризиків нових західних санкцій. "Тому це додатковий стримувальний фактор від поглинання Білорусі у Союзну державу. Але це не означає, що Кремль відмовляється від своїх амбіцій утримати Білорусь у своїй геополітичній сфері впливу", – додає він.

Навпаки, підсумком білоруського політичної кризи стане посилення Москви на Білорусь. Однак є підстави вважати, що воно не буде конфронтаційним щодо західних країн принаймні у сфері економіки. Білорусь може стати для Кремля економічним хабом, за допомогою якого Росія зможе розв'язувати свої проблеми та нарощувати економічне співробітництво з країнами Заходу,

– додав експерт.

Що відомо про наймолодшого сина Лукашенка – Миколу?

Російські медіа оприлюднили відео, на якому поруч з очільниками держав в Сочі присутній Микола Лукашенко.

Старші сини Олександра Лукашенка – Віктор та Дмитро вже давно займають високі посади. Перший є радником президента з питань національної безпеки та віцепрезидентом Національного олімпійського комітету. 1 березня 2021 року Олександра Лукашенко присвоїв своєму старшому синові Віктору звання генерал-майора запасу. Дмитро очолює раду президентського спортивного клубу.

Фото "Хороми" Колі: журналісти показали, де живе син Лукашенка

На відміну від старших братів Микола – позашлюбна дитина. Він народився 31 серпня 2004 року, його мати – за свідченнями численних джерел у ЗМІ – колишня закріплена лікарка Олександра Лукашенка з 1994 по 2001 рік Ірина Абельська.

Ймовірна мати Миколи Лукашенка Ірина Абельська / Фото – TUT.BY

Протягом багатьох років він скрізь супроводжує свого батька, тому майже не відвідує школу. Однак, має особистих вчителів. Білоруський "принц Микола" займається хокеєм, біатлоном, грає на фортепіано та спілкується кількома мовами.

Скрізь із батьком

Директор аналітичних проєктів у БелаПАН Олександр Класковський зазначає, що це далеко не перший випадок, коли Лукашенко-старший з’являється зі своїм сином на офіційних зустрічах та переговорах.

Так, бувши семирічною дитиною, Микола відвідав разом із батьком місце теракту в мінському метро. Після цього він супроводжував Олександра Лукашенка на парадах та військових навчаннях. А також на зустрічах з 44-м президентом США Бараком Обамою, очільником Росії Володимиром Путіним, експрезидентом Венесуели Уго Чавесом, генеральним секретарем ЦК Комуністичної партії Китаю Сі Цзіньпін, експрезидентом Республіки Казахстан Нурсултаном Назарбаєвим. Також Микола склав компанію батькові на зустрічах з папами римськими Бенедиктом 16-м та Франциском та став наймолодшим офіційним глядачем Олімпіади 2008 року.

Я та низка білоруських аналітиків вважають, що це продуманий такий піар-прийом. До речі, вже було багато інтерв’ю з Миколою Лукашенко, коли журналісти детально розповідали про нього, про його погляди та захоплення. Його батько явно хоче зробити його публічною фігурою. Хоч сам Олександр Лукашенко не раз наголошував, що його діти ніколи не будуть президентами,

– каже Класковський.

У 2012 році, прибувши разом з візитом до Венесуели, Уго Чавес особливо відзначив присутність хлопчика, на що глава Білорусі заявив “ти правильно сказав, що поруч з нами знаходиться малюк. Це говорить про те, що ми серйозно і надовго заклали основи нашого співробітництва і є кому перейняти естафету цієї співпраці через 20-25 років”.

Однак, після цього, виступаючи в Мінську на урочистому зібранні, присвяченому Дню незалежності країни, Лукашенко спростував твердження про те, що влада в Республіці може бути передана у спадок його дітям.

Вкотре кажу, не виправдовуючись перед вами, мої діти президентства наїлися при своєму батьку,

– заявив Олександр Лукашенко.

У 2015 році Лукашенко навіть привіз до Нью-Йорка 11-річного сина в статусі делегата в ООН.

Син Лукашенко в ООН / Фото – Hanna Liubakova / Twitter

Я думаю, що зараз становище Лукашенка погіршилося в середині країни та на міжнародній арені. Тому він вимушений волею не волею думати про якийсь транзит влади. Тому я вважаю, що перспектива династичної спадщини влади зараз не дуже реальна,

– розповів експерт.

"Свій принц Вільям"

У 2019 році кілька білоруських ЗМІ вийшли з заголовками про те, що в Білорусі є “свій принц Вільям” – син президента Олександра Лукашенка Микола. Особистість сина самопроголошеного президента Білорусі почали обговорювати, коли зʼявилися фотографії візиту Олександра Лукашенка в Китай, куди його супроводжував 14-річний син. Річ у тім, що хлопчик раптово подорослішав і покращав, чим і спровокував порівняння з юним герцогом Кембриджським.

Олександр і Микола Лукашенки з візитом у Китаї у 2019 році / Фото – Instagram Миколи Лукашенка

У 2020 році Telegram-канал видання "Наша Нива” повідомив, що Микола Лукашенко забрав документи з ліцею Білоруського державного університету (БДУ) в Мінську, де понад 1200 випускників ліцею напередодні виборів 9 серпня підписали звернення до влади з вимогою відновити закон в країні та провести вільні вибори. Це було перше подібне звернення, за яким виникнули подібні у багатьох інших університетах і середніх школах.

Лукашенко з'явився на мітингу своїх прихильників на площі Незалежності в Мінську разом з сином / Фото з російських ЗМІ

Він навчається в якійсь закритій школі чи гімназії. Минулого року був такий пікантний момент, коли передбачалося, що він піде вчитися у ліцей Білоруського державного університету, але потім передумали та Микола пішов вчитися у закриту школу. Останні роки Олександр Лукашенко приділяє багато уваги безпеці своїй сім’ї, особливо після так званої змови проти Лукашенка, коли були заарештовані кілька людей, яких звинуватили у підготовці до замаху,

– додав експерт.