Рада розблокувала підписання закону про покарання за воєнні злочини

Верховна Рада відхилила проєкт постанови, яка скасовувала імплементацію норм міжнародного кримінального та гуманітарного права. Відповідне рішення схвалили на засіданні 3 червня.

Рішення про ухвалення проєкту постанови №2689-П підтримали лише 85 народних депутатів при щонайменше необхідних 226. Тому документ щодо скасування покарання за військові злочини відхилили.

Раніше Покарання за військові злочини: Рада схвалила законопроєкт

Після відхилення постанови голова Верховної Ради може підписати цей закон і передати його на підпис президенту.

Чому хотіли скасувати законопроєкт

Ініціаторами скасування імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права є нардепи із фракції "Європейська Солідарність". Вони аргументували свою ініціативу тим, що закон схвалили з порушеннями регламенту.

Деталі документу

Покарання за військові злочини схвалили на засіданні Ради 20 травня 248 нардепів. Так, парламент передбачив у Кримінальному кодексі відповідальність за найтяжчі злочини – агресію, геноцид, воєнні злочини та злочини проти людяності.

Цей законопроєкт дозволить правоохоронцям давати належну кримінальну кваліфікацію злочинам, вчиненим на тимчасово окупованих територіях України. Крім того, можна буде змінити кваліфікацію злочинів, які раніше розслідували за загальнокримінальними статтями.

Зауважимо, участь у розробці законопроєкту брали представники Офісу генпрокурора і неурядових громадських організацій.