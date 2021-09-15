На рахунку Міноборони можуть залишитися невикористані 15 мільярдів, – нардеп

В Україні може виникнути проблема з використанням бюджетних коштів Міноборони. Річ у тім, що станом на вересень на рахунках залишаються невикористані 15 мільярдів гривень.

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні комітету Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів нардепам про використання коштів Міноборони. Про це на своїй сторінці у фейсбуці розповів нардеп від "Голосу" Роман Костенко.

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Гроші на рахунках Міноборони

На кінець 2021 року на рахунках Міноборони, як повідомляє Костенко, може залишитись близько 15 мільярдів гривень. Як зазначає нардеп, сталося це через неефективне управління.

За його словами, за останні три роки спостерігається тенденція до збільшення суми невикористаних коштів за загальним та спеціальним фондами бюджету.

Так за даними Рахункової палати не використали:

в 2018 році – 526 мільони гривень;

в 2019 – 1, 347 мільярда гривень;

в 2020 – 1,649 мільярда гривень.

...за 8 місяців в 2021 році – 7,8 мільярда гривень, а за прогнозами Рахункової палати в грудні ця сума може становити 14,8 мільярда гривень.

Цікаво тепер як і на що МОУ спробують витратити таку суму коштів до кінця року, щоб вони не повернулися до бюджету?

– зазначає Костенко.

Видатки на оборону у 2022 році

Кабінет Міністрів 15 вересня ухвалив видатки на сектор безпеки й оборони в проєкті Держбюджету-2022.

За словами Дениса Шмигаля, туди направили 5,95% ВВП держави.

Грошове забезпечення українських військових збільшили на 7,7 мільярда гривень.

У попередній версії проєкту виділили рекордні кошти на програму розвитку озброєння та військової техніки.



Головне про бюджет на 2022 рік / Інфографіка 24 каналу

Повний текст публікації Романа Костенка

Через неефективне управління в Міноборони на рахунку може залишитись близько 15 млрд гривень на кінець року.

Наразі маємо невтішну ситуацію з використанням бюджетних коштів Міністерством оборони України.

Сьогодні Голова Рахункової палати Валерій Пацкан на засіданні комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки проінформував народних депутатів про використання коштів Міноборони.

Ситуація наступна.

За останні три роки спостерігається тенденція до збільшення суми невикористаних коштів за загальним та спеціальним фондами бюджету. Так за даними Рахункової палати не було використано:

в 2018 році - 526 млн грн;

в 2019 - 1, 347 млрд грн;

в 2020 - 1,649 млрд грн;

за 8 місяців в 2021 році - 7,8 млрд грн, а за прогнозами Рахункової палати в грудні ця сума може становити 14,8 млрд грн.

Цікаво тепер як і на що МОУ спробують витратити таку суму коштів до кінця року, щоб вони не повернулися до бюджету?

Я погоджуюся з Dmytro Kuleba, що Україна повинна стати сильною військовою державою, на кшталт Ізраїлю.

Однак, спочатку потрібно хоча б навчитися розпоряджатися в рази меншим в порівнянні з Ізраїлем бюджетом, що виділяється на Міноборони.