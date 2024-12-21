Ракетний удар по Києву: спланована операція чи каприз ображеного Путіна

Російські війська 20 грудня здійснили балістичну атаку на Київ. Для цього ворог використав п’ять ракет, серед яких могли бути "Іскандери" та північнокорейські KN-23. Чи була це спланована атака, чи істерика Путіна.

Повітряні сили повідомили про активність МиГ-31К, носіїв ракет Х-47 "Кинжал", однак пусків цих ракет не зафіксовано. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Defence Express.

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Які цілі переслідували російські ракети у Києві

Усі випущені ракети були успішно перехоплені системами ППО, хоча уламки однієї вибухнув неподалік бізнес-центру в центральній частині міста. Характер атаки, зокрема у випадку з KN-23, свідчить, що цілями могли бути не конкретні об'єкти, а саме місто загалом.

Президент Росії Владімір Путін під час підсумкової пресконференції знову вдавався до агресивної риторики. Серед чергових проявів його психозу прозвучала пропозиція вдарити "Орешніком" по Києву заради експерименту. Ракету ж нехай спробують збити західні системи ППО.

Володимир Зеленський у відповідь назвав Путіна "довбо**бом".

Міноборони Росії заявили, що удар по Києву був реакцією на удар по російському військовому об’єкту 18 грудня. ЗСУ тоді атакували виробництво твердого палива "Комбінат Каменський" у Ростовській області.

На відміну від попередніх комбінованих ударів, які включали балістичні, крилаті ракети та дрони, цього разу застосували виключно балістичні ракети. Це може свідчити про поспішність або відсутність підготовки до атаки.

Річ у тім, що всі ракети випущені по Києву були перехоплені, але бойову частину однієї знищити не вдалося і вона вибухнула.

Атаки виключно ракетами є неефективними. Ще 16 травня 2023 ворог здійснив найбільшу цілеспрямовану атаку з метою знищення ЗРК Patriot, застосувавши 16 балістичних ракет від ОТРК "Искандер", Х-47 "Кинжал" та з ЗРК С-400, а також крилаті ракети та дрони. Цю атаку вдалось відбити, після чого ворог перестав так експериментувати. Балістичні ракети проти об'єктів у столиці він застосовує лише під час комбінованих масованих атак.

Попри заяви міноборони РФ про "помсту", накази на воєнні злочини з Кремля давно стали системною практикою. Тож навіть психологічний стан російського диктатора не грає визначальної ролі у прийнятті таких рішень.