Американка вирішила попрощатися зі своїм звичайним життям, хоча вона мала гарне житло та роботу. Жінка каже, що цей крок був свідомим рішенням і зараз вона ні про що не шкодує.

У фургоні вона живе разом зі своїм хлопцем. Окрім дому на колесах, пара вже змогла придбати яхту, розповідає 24 Канал з посиланням на The Sun.

Чому жінка дуже щаслива, що переїхала у фургон?

Крістін каже, що завдяки кочівному способу життя їм із партнером вдалося позбутися боргів та почати заощаджувати на пенсію. Річ у тім, що на оренду квартири жінка витрачала 1485 фунтів на місяць (понад 82 тисяч гривень).

Зараз пара постійно подорожує по США та Мексиці. Вони не змушені ходити на роботу з дев'ятої до п'ятої, бо обоє працюють віддалено.

Життя коротке, і на природі так багато всього можна досліджувати, цей спосіб життя дає багато свободи та гнучкості. Тепер я збираю гроші на пенсію та маю цю фінансову свободу,

– розповіла Крістін.



Крістін подобається кочівний спосіб життя і робота онлайн / Фото Collect, PA Real Life

Жінка називає свій новий спосіб життя "мирним існуванням", оскільки їй більше не потрібно турбуватися про постійне заробляння грошей. Щоправда, на той час переїзд у фургон здавався їй невідомістю.

Свій перший кемпер американка купила у 2018 році, а у свій спільний дім на колесах пара переїхала у 2021 році. У фургоні є ліжко, душ, морозильна камера, портативна плита та поверхня для приготування їжі.

Чи реально жити в такому крихітному "будинку"?

Обирати повноцінне чи компактне житло – це справа кожного. Однак попит на невеликі помешкання у світі зростає. Наприклад, днями стало відомо, що австралійські інженери розробили тип функціонального 6-метрового будинку. Вони якраз надихнулися фургонами та караванами під час подорожей і вирішили запропонувати щось трохи зручніше.

Будинок має гарний світлий інтер'єр, вміщує спальню, яку можна переоблаштувати на будь-яку іншу кімнату, а також кухонну зону, мінівітальню та ванну кімнату.