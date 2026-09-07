Купив руїну біля річки за тисячу доларів: як чоловік відновлює хату з неймовірним краєвидом

Чоловік купив на Миколаївщині будинок біля річки всього за тисячу доларів. Щоправда, житло дісталося йому майже в аварійному стані – без дверей, з вибитими вікнами та майже знищеним дахом.

Як чоловік купив будинок за тисячу доларів біля річки

Українець довго шукав хату, яка б йому справді сподобалася. Цю він знайшов випадково, коли розпитав місцевих, чи не продається щось поблизу. Найбільше його вразила альтанка біля річки, тож він вирішив купити ділянку, розповів власник на своєму каналі "Дача Life".

На момент купівлі будинок був сильно занедбаний. Усередині залишилися старі меблі та багато сміття, яке накопичувалося роками. Сама оселя потребувала серйозного відновлення, а територія навколо неї була зарослою.

Водночас головною перевагою для власника була сама ділянка. Будинок розташований зовсім близько до річки, навколо ростуть дерева та кущі, а з території відкривається краєвид на воду.

Що чоловік планує зробити із занедбаною дачею

Після купівлі українець почав із розчищення території. Він прибирає сміття, звільняє зарослу ділянку та поступово готує її до подальших робіт. Сам будинок також доведеться відновлювати майже з нуля.

Ремонтом чоловік планує займатися власноруч. На своєму каналі він показує, як поступово змінюється дача. Власник уже встиг розчистити ділянку, зробити доріжку, сходи та паркан.

Є у такого розташування і нюанс. Через те що будинок стоїть дуже близько до води, у коментарях користувачі звертали увагу на можливий ризик підтоплення. Тому власник планує укріпити схил, на якому стоїть альтанка.

Нагадаємо, блогер Євген також відновлює стару хату на Боржаві в Карпатах. Він вирішив не перебудовувати будинок повністю, а зберегти якомога більше старих деталей, водночас уже замінив підлогу, частину електрики, дах і облаштував терасу.