Як блогер відновлює стару хату у Карпатах

Євген купив стару хату на Боржаві близько року тому і тепер відновлює її, розповів блогер на своєму каналі "Боржавія – Стара Хата в Карпатах".

Від самого початку новий власник хотів не перебудовувати будинок повністю, а зберегти якомога більше старих деталей і поступово пристосувати житло до сучасних потреб.

Під час першого огляду стало зрозуміло, що роботи буде чимало. Висота стелі у загальній кімнаті становила близько 2,2 метра, а сам Євген має зріст 194 сантиметри. Серйознішою проблемою виявилася підлога, адже в одному місці він просто провалився крізь старі дошки.

На подвір'ї збереглася господарська будівля, а всередині хати знайшли речі, що залишилися від попередніх мешканців. Серед них були старий посуд, годинник та інші предмети, частину яких власник вирішив залишити.

Після демонтажу стало зрозуміло, що підлогу врятувати не вдасться. Спочатку частину старих дощок планували використати повторно, однак деревина виявилася настільки трухлявою, що ламалася руками. Пошкодженими були й деякі бруси, тому стару конструкцію довелося розібрати та замовити нову деревину.

Нову підлогу Євген робив разом із помічниками, виконуючи частину роботи власноруч. Дошки нарізали просто на місці, а під ними одночасно прокладали частину нової електрики.

Стара проводка також була у поганому стані. У хаті залишалися скрутки без ізоляції, а біля однієї з розеток уже були сліди підплавлення. Під час ремонту дроти поступово замінювали на мідні, а нові кабелі частково прокладали у захисній гофрі.

Піч власник вирішив залишити і відновити. Її ремонтували, облицьовували плиткою, ґрунтували та фарбували, а старі металеві дверцята зберегли. Відновлювати довелося й комин, частину якого заново викладали цеглою, перш ніж перевірити, як працює піч.

Наймасштабніші роботи чекали на саму конструкцію хати. Будинок підняли приблизно на 45–50 сантиметрів, старий шифер повністю зняли, а замість нього облаштували новий дах.

Уздовж будинку також з'явилася крита тераса приблизно 2,5 на 7,5 метра. Вона виходить у бік струмка з невеликим водоспадом, а Євген планує розчистити ділянку біля води, щоб зробити до неї зручний доступ.

Чимало дрібніших робіт власник теж виконує сам і намагається використовувати матеріали, які вже має. Для каркаса невеликого двосхилого дашка, наприклад, він узяв обрізки квадратних профільних труб, що залишилися від виробництва.

Роботи у хаті ще тривають. Євген планує утеплити дах, замінити вікна та двері й продовжити облаштування будинку всередині.

Нагадаємо, українка Уляна придбала стару хату 1950-х років за тисячу доларів і поступово взялася за її відновлення. У будинку площею близько 50 квадратних метрів переробили стелю, облаштували основні житлові зони та зберегли частину старих меблів, а піч власниця доробляла власноруч.