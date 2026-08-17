Как блогер восстанавливает старый дом в Карпатах

Евгений купил старый дом на Боржаве около года назад и теперь восстанавливает его, рассказал блогер на своем канале "Боржавия – Старый дом в Карпатах".

С самого начала новый владелец хотел не перестраивать дом полностью, а сохранить как можно больше старых деталей и постепенно приспособить жилье к современным потребностям.

Во время первого осмотра стало ясно, что работы будут немалые. Высота потолка в общей комнате составляла около 2,2 метра, а сам Евгений имеет рост 194 сантиметра. Более серьезной проблемой оказался пол, ведь в одном месте он просто провалился сквозь старые доски.

Во дворе сохранилось хозяйственное здание, а внутри дома нашли вещи, оставшиеся от предыдущих жильцов. Среди них были старая посуда, часы и другие предметы, часть которых владелец решил оставить.

После демонтажа стало ясно, что пол спасти не удастся. Сначала часть старых досок планировали использовать повторно, однако древесина оказалась настолько трухлявой, что ломалась руками. Повреждены были и некоторые брусья, поэтому старую конструкцию пришлось разобрать и заказать новую древесину.

Новый пол Евгений делал вместе с помощниками, выполняя часть работы собственноручно. Доски нарезали прямо на месте, а под ними одновременно прокладывали часть новой электропроводки.

Старая проводка также была в плохом состоянии. В доме оставались скрутки без изоляции, а возле одной из розеток уже были следы подплавления. Во время ремонта провода постепенно заменяли на медные, а новые кабели частично прокладывали в защитной гофре.

Печь владелец решил оставить и отремонтировать. Ее отремонтировали, облицевали плиткой, загрунтовали и покрасили, а старые металлические дверцы сохранили. Пришлось восстанавливать и дымоход, часть которого заново выкладывали кирпичом, прежде чем проверить, как работает печь.

Самые масштабные работы предстояли самой конструкции дома. Дом подняли примерно на 45–50 сантиметров, старый шифер полностью сняли, а вместо него устроили новую крышу.

Вдоль дома также появилась крытая терраса размером примерно 2,5 на 7,5 метра. Она выходит в сторону ручья с небольшим водопадом, а Евгений планирует расчистить участок у воды, чтобы обеспечить к ней удобный доступ.

Немало мелких работ владелец тоже выполняет сам и старается использовать материалы, которые у него уже есть. Для каркаса небольшой двускатной крыши, например, он взял обрезки квадратных профильных труб, оставшиеся от производства.

Работы в доме еще продолжаются. Евгений планирует утеплить крышу, заменить окна и двери и продолжить обустройство дома изнутри.

Напомним, украинка Ульяна приобрела старый дом 1950-х годов за тысячу долларов и постепенно приступила к его восстановлению. В доме площадью около 50 квадратных метров переделали потолок, обустроили основные жилые зоны и сохранили часть старой мебели, а печь хозяйка доделывала собственноручно.