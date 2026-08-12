Как старый дом за тысячу долларов превратили в уютное жилище

Как рассказала в видео Анастасия Сокол, Ульяна купила старую хату в деревне в 2021 году за 1 тысячу долларов. Дом был построен еще в 1950-х годах, а на момент покупки он находился в запущенном состоянии и требовал серьезного ремонта.

За десятилетия дом несколько раз достраивали, поэтому его первоначальная планировка заметно изменилась. Раньше вход находился там, где теперь расположено окно. Впоследствии к основной части добавили несколько помещений, а старое хозяйственное здание соединили с домом небольшим коридором.

Во время ремонта хозяйка решила полностью переделать низкий старый потолок. Мастера демонтировали глиняную конструкцию, после чего установили балки, уложили доски и утеплитель.

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Отделку Ульяна делала самостоятельно: красила стены и занималась декоративными деталями. Остальные этапы ремонта она выполняла постепенно, когда у нее было для этого время и средства.

Печь тоже пришлось доделывать самостоятельно. Сначала этим занимался мастер, однако результат не соответствовал замыслу хозяйки. Тогда она нашла нужные схемы и пояснения в видео мастеров на YouTube и завершила работу сама. Печь помогает разделить пространство на зоны и одновременно обогревает часть дома зимой.

Площадь дома составляет около 50 квадратных метров. Все основные зоны здесь организовали компактно: обустроили кухню, спальное и рабочее места, гостевую зону и пространство для хранения. Один из встроенных шкафов закрыли шторой вместо обычных дверец.

У окон обустроили отдельную зону с диваном, который раскладывается в спальное место. Часть старой мебели также оставили и адаптировали к новому интерьеру. В частности, в старый буфет встроили кухонную рабочую поверхность.

На участке осталось еще одно старое хозяйственное здание, где раньше держали животных. Теперь Ульяна хочет превратить его в гостевой дом в светлом стиле с мягкими формами. Окна и двери там уже установили, а остальной ремонт она планирует проводить постепенно, когда у нее появится время и средства.

Напомним, ранее в видео Анастасия рассказывала, как Ульяна приобрела старый дом в одном из сел Одесской области примерно за 1,5 тысячи долларов. За несколько лет жилье полностью реконструировали: достроили новую часть, перекрыли крышу и обустроили двор.