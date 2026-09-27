Автомобільний бренд Bugatti збудує хмарочос у США: яким буде новий проєкт у Маямі
Автомобільний бренд Bugatti представив проєкт свого першого житлового хмарочоса у США. Будівля в Маямі матиме 60 поверхів, а її незвичайну архітектуру створять за мотивами спортивних автомобілів бренду.
Яким буде перший житловий хмарочос Bugatti у США
Bugatti Residences Miami планують звести на березі річки Маямі, у районі Брікелл, неподалік фінансового центру міста, пише Dezeen.
У 60-поверховому хмарочосі планують облаштувати 183 резиденції. Також у будівлі будуть чотири пентхауси. Мешканці комплексу матимуть прямий доступ до водного шляху, який веде до затоки Біскейн.
Над архітектурою хмарочоса працює американська студія Brandon Haw Architecture. Будівля складатиметься з чотирьох великих вертикальних блоків, між якими будуть відкриті простори заввишки у два поверхи.
У зовнішньому вигляді хмарочоса архітектори поєднають характерні риси Маямі з дизайном спортивних автомобілів Bugatti. Зокрема, використають впізнаваний С-подібний мотив, який з'явився в автомобілях бренду ще у 1930-х роках.
Інтер'єри майбутніх резиденцій розробляє міжнародна дизайнерська студія Yabu Pushelberg. За обслуговування комплексу відповідатиме компанія Rhodium, яка також надаватиме мешканцям послуги дворецького.
Хмарочос будуватимуть американська Prosper Group та бельгійська Versluys Group. Продаж резиденцій планують розпочати у 2027 році, однак дату завершення будівництва поки не оголосили. Для Bugatti це вже другий житловий проєкт: перший бренд представив у 2023 році в Дубаї спільно із забудовником Binghatti.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії будують Jeddah Tower, який має стати найвищим хмарочосом у світі та перевершити Бурдж-Халіфу в Дубаї. Висота будівлі перевищить один кілометр, а всередині облаштують квартири, офіси та оглядовий майданчик із видом на Червоне море.