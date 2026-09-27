Автомобільний бренд Bugatti збудує хмарочос у США: яким буде новий проєкт у Маямі

Автомобільний бренд Bugatti представив проєкт свого першого житлового хмарочоса у США. Будівля в Маямі матиме 60 поверхів, а її незвичайну архітектуру створять за мотивами спортивних автомобілів бренду.

Яким буде перший житловий хмарочос Bugatti у США

Bugatti Residences Miami планують звести на березі річки Маямі, у районі Брікелл, неподалік фінансового центру міста, пише Dezeen.

У 60-поверховому хмарочосі планують облаштувати 183 резиденції. Також у будівлі будуть чотири пентхауси. Мешканці комплексу матимуть прямий доступ до водного шляху, який веде до затоки Біскейн.

Над архітектурою хмарочоса працює американська студія Brandon Haw Architecture. Будівля складатиметься з чотирьох великих вертикальних блоків, між якими будуть відкриті простори заввишки у два поверхи.

У зовнішньому вигляді хмарочоса архітектори поєднають характерні риси Маямі з дизайном спортивних автомобілів Bugatti. Зокрема, використають впізнаваний С-подібний мотив, який з'явився в автомобілях бренду ще у 1930-х роках.

Інтер'єри майбутніх резиденцій розробляє міжнародна дизайнерська студія Yabu Pushelberg. За обслуговування комплексу відповідатиме компанія Rhodium, яка також надаватиме мешканцям послуги дворецького.

Хмарочос Bugatti у США / Фото Dezeen

Хмарочос будуватимуть американська Prosper Group та бельгійська Versluys Group. Продаж резиденцій планують розпочати у 2027 році, однак дату завершення будівництва поки не оголосили. Для Bugatti це вже другий житловий проєкт: перший бренд представив у 2023 році в Дубаї спільно із забудовником Binghatti.

Нагадаємо, у Саудівській Аравії будують Jeddah Tower, який має стати найвищим хмарочосом у світі та перевершити Бурдж-Халіфу в Дубаї. Висота будівлі перевищить один кілометр, а всередині облаштують квартири, офіси та оглядовий майданчик із видом на Червоне море.