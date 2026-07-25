Що відомо про будівництво нового найвищого хмарочоса у світі

Jeddah Tower зводять у місті Джидда. Нині висота будівлі становить близько 426 метрів, а загалом у ній планують облаштувати приблизно 160 поверхів, пише Geekweek Interia.

Кілька місяців тому будівельники завершили 100-й поверх, а тепер конструкція вже перевищила рівень 106-го. За нинішніх темпів у найближчі місяці хмарочос може досягти висоти 500 метрів.

Після завершення Jeddah Tower має стати першою будівлею у світі заввишки понад один кілометр. Вона перевершить Бурдж-Халіфу в Дубаї, висота якої становить 828 метрів і яка нині утримує світовий рекорд.

Будівництво вежі розпочали у 2013 році, однак роботи кілька разів зупиняли. Через тривалі перерви виникали сумніви, чи вдасться завершити проєкт. Активне зведення хмарочоса відновили у 2025 році, а повністю добудувати його планують у 2028-му.

Вежа Jeddah Towe / Фото Wikimedia Commons

Jeddah Tower задумана як вертикальне місто з квартирами, офісами та різними сервісами. Загальна площа будівлі становитиме близько 530 тисяч квадратних метрів, а між поверхами курсуватимуть 59 ліфтів.

На висоті понад 640 метрів планують облаштувати оглядовий майданчик із видом на Червоне море. Він має стати найвищим у світі.

Проєкт розробило бюро Adrian Smith + Gordon Gill Architecture. Адріан Сміт також працював над Бурдж-Халіфою. У вежі передбачили енергоефективні фасади та сучасні системи кондиціонування, пристосовані до місцевого клімату.

Jeddah Tower входить до програми Saudi Vision 2030. Влада країни розраховує, що проєкт сприятиме розвитку туризму й економічної активності та допоможе зменшити залежність Саудівської Аравії від нафтових доходів.

Нагадаємо, у Сіднеї звели Atlassian Central, яка стала найвищою гібридною дерев'яною вежею у світі. 180-метрова будівля має 39 поверхів, а її конструкція поєднує деревину, сталь і бетон. Повністю завершити проєкт планують до кінця 2026 року.