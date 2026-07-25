Что известно о строительстве нового самого высокого небоскреба в мире

Jeddah Tower строят в городе Джидда. В настоящее время высота здания составляет около 426 метров, а всего в нем планируется обустроить примерно 160 этажей, пишет Geekweek Interia .

Несколько месяцев назад строители завершили 100 этаж, а теперь конструкция уже превысила уровень 106-го. При нынешних темпах в ближайшие месяцы небоскреб может достигнуть высоты 500 метров.

После завершения Jeddah Tower должно стать первым зданием в мире высотой более одного километра. Она превзойдет Бурдж-Халифу в Дубае, высота которой составляет 828 метров и ныне удерживает мировой рекорд.

Строительство башни приступили в 2013 году, однако работы несколько раз останавливали. Из-за длительных перерывов возникали сомнения, удастся ли завершить проект. Активное строительство небоскреба возобновили в 2025 году, а полностью достроить его планируют в 2028-м.

Башня Jeddah Towe / Фото Wikimedia Commons

Jeddah Tower задумана как вертикальный город с квартирами, офисами и разными сервисами. Общая площадь здания составит около 530 тысяч квадратных метров, а между этажами будут курсировать 59 лифтов.

На высоте более 640 метров планируется обустроить смотровую площадку с видом на Красное море. Он должен стать самым высоким в мире.

Проект разработало бюро Adrian Smith+Gordon Gill Architecture. Адриан Смит также работал над Бурдж-Халифой. В башне предусмотрели энергоэффективные фасады и современные системы кондиционирования, адаптированные к местному климату.

Jeddah Tower входит в программу Saudi Vision 2030. Власти страны рассчитывают, что проект будет способствовать развитию туризма и экономической активности и поможет снизить зависимость Саудовской Аравии от нефтяных доходов.

Напомним, в Сиднее построили Atlassian Central, которая стала самой высокой гибридной деревянной башней в мире. 180-метровое здание имеет 39 этажей, а его конструкция совмещает древесину, сталь и бетон. Полностью завершить проект планируется до конца 2026 года.