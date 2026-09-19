Українець відновлює 100-річну хату біля Дністра: як вона змінилася за кілька місяців

100-річна хата біля Дністра, яку власник вирішив відновити, вже помітно змінилася. Він провів у будинок воду й каналізацію, облаштовує ванну кімнату, а для опалення придбав нову чавунну піч.

Що змінилося у старій хаті біля Дністра за кілька місяців

Олег продовжує відновлювати стару глиняну хату біля Дністра та вже провів водопостачання. Каналізаційні труби також вивели від будинку до септика, розповів власник у відео на каналі "Будую Мрію".

У майбутній кухні вже є холодна та гаряча вода. Труби Олег вирішив не ховати в стіну, адже для цього довелося б додатково її штробити й платити за роботу. Пізніше комунікації мають закрити холодильник і кухонні меблі.

У ванній кімнаті уже підготували основні комунікації для бойлера, пральної машини, унітаза, умивальника та ванни. Частину стін проштробили під труби.

Окремо Олег взявся за опалення – стару піч вже розібрали. Спочатку він планував купувати сталеву модель із повітропроводами, але відмовився від неї через зовнішній вигляд. Крім того, власник вважає, що сталева піч може прогоріти за 5 – 6 років.

У підсумку він придбав компактну чавунну піч на дровах зі стінкою завтовшки 9 міліметрів. За оцінкою автора відео, її має вистачити для обігріву близько 20 квадратних метрів. Зверху є варильна поверхня, тож у разі відключень на печі можна буде приготувати їжу. Поки що її ще не встановили.

Паралельно Олег почав працювати зі старими глиняними стінами. З них знімають набіл шпателем: перед очищенням стіни змочують водою – так набіл легше відходить, а під час роботи утворюється менше пилу. На поверхні власник також зробив насічки, які спрощують очищення. За його словами, лише цей етап у всій хаті може зайняти кілька тижнів.

Після очищення Олег планує вирівняти стіни глиною з армувальною сіткою та використати паропроникну фарбу. Водночас він ще шукає спосіб не знімати весь старий набіл.

Нагадаємо, коли Олег лише купив 100-річну хату біля Дністра, перший час він жив у наметі, бо в самій оселі було страшно залишатися. Усередині ще було багато сміття, а частину старих господарських споруд на ділянці власник планував знести.