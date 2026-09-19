Что изменилось в старом доме у Днестра за несколько месяцев

Олег продолжает восстанавливать старый глиняный дом у Днестра и уже подключил водоснабжение. Канализационные трубы также провели от дома к септику, рассказал владелец в видео на канале "Будую Мрію".

В будущей кухне уже есть холодная и горячая вода. Трубы Олег решил не прятать в стену, ведь для этого пришлось бы дополнительно штробить ее и платить за работу. Позже коммуникации должны закрыть холодильник и кухонная мебель.

В ванной комнате уже подготовлены основные коммуникации для бойлера, стиральной машины, унитаза, умывальника и ванны. Часть стен прошлили под трубы.

Отдельно Олег занялся отоплением – старую печь уже разобрали. Сначала он планировал покупать стальную модель с воздуховодами, но отказался от нее из-за внешнего вида. Кроме того, владелец считает, что стальная печь может прогореть через 5–6 лет.

В итоге он приобрел компактную чугунную дровяную печь со стенкой толщиной 9 миллиметров. По оценке автора видео, ее должно хватить для обогрева около 20 квадратных метров. Сверху есть варочная поверхность, поэтому в случае отключений на печи можно будет приготовить еду. Пока что ее еще не установили.

Параллельно Олег начал работать со старыми глиняными стенами. С них снимают побелку шпателем: перед очисткой стены смачивают водой – так побелка легче отходит, а во время работы образуется меньше пыли. На поверхности хозяин также сделал насечки, которые упрощают очистку. По его словам, только этот этап во всем доме может занять несколько недель.

После очистки Олег планирует выровнять стены глиной с армирующей сеткой и использовать паропроницаемую краску. В то же время он еще ищет способ не снимать весь старый набел.

Напомним, когда Олег только купил 100-летний дом у Днестра, первое время он жил в палатке, потому что в самом доме было страшно оставаться. Внутри еще было много мусора, а часть старых хозяйственных построек на участке владелец планировал снести.