Львів'янин робить ремонт з ChatGPT за 10 тисяч гривень на місяць: що з цього вийшло

Львів'янин вирішив зробити ремонт у квартирі власними руками, але витрачати при цьому не більше 10 тисяч гривень на місяць. Найцікавіше, що за порадами щодо ремонту він звернувся до ШІ.

Як львів'янин робить ремонт за допомогою ChatGPT

Чоловік нещодавно переїхав у квартиру в центрі Львова та вирішив самостійно робити ремонт. Під час робіт він користується допомогою ChatGPT і звертається до нього за порадами, розповів автор відео на каналі jerrywentshootin.

Загалом квартира була в непоганому стані, однак не без недоліків. На стелі є тріщини, проводка стара, а на стінах – старі шпалери. Також у квартирі є камін.

Почати ремонт вирішив із вітальні: прибрав кімнату, закрив підлогу та захистив плінтуси й двері. Далі поїхав за матеріалами й одразу витратив увесь бюджет, який відвів на місяць, – 10 тисяч гривень. За ці гроші чоловік купив 12 літрів фарби та барвник для вітальні.

Однак перед фарбуванням потрібно було зняти старе покриття зі стін. Спочатку блогер думав, що вони просто пофарбовані, але під час робіт виявив декоративну штукатурку, а під нею – шпалери. Повністю знімати це покриття він не планував, однак у результаті штукатурку довелося прибрати зі стін.

Після демонтажу стали помітні нерівності, дірки та сліди шпаклівки. Тепер стіни потрібно зачистити, зашпаклювати, ще раз зачистити та заґрунтувати, а вже після цього – фарбувати.

На цьому етапі блогер не витратив нічого. Під час робіт він також зрозумів, що підлогу варто захищати ретельніше, щоб не пошкодити її. Після вітальні чоловік планує робити ремонт у коридорі, далі – у спальні, кухні та санвузлі.

Нагадаємо, на Миколаївщині чоловік купив занедбаний будинок біля річки за тисячу доларів і взявся відновлювати його власними руками. Після покупки він уже розчистив ділянку, зробив доріжку, сходи та паркан.