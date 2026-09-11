Как житель Львова делает ремонт с помощью ChatGPT

Мужчина недавно переехал в квартиру в центре Львова и решил самостоятельно сделать ремонт. Во время работ он пользуется помощью ChatGPT и обращается к нему за советами, рассказал автор видео на канале jerrywentshootin.

В целом квартира была в неплохом состоянии, однако не без недостатков. На потолке есть трещины, проводка старая, а на стенах – старые обои. Также в квартире есть камин.

Начать ремонт он решил с гостиной: убрал комнату, накрыл пол и защитил плинтусы и двери. Затем поехал за материалами и сразу израсходовал весь бюджет, выделенный на месяц, – 10 тысяч гривен. На эти деньги мужчина купил 12 литров краски и краситель для гостиной.

Однако перед покраской нужно было снять старое покрытие со стен. Сначала блогер думал, что они просто окрашены, но во время работ обнаружил декоративную штукатурку, а под ней – обои. Полностью снимать это покрытие он не планировал, однако в итоге штукатурку пришлось удалить со стен.

После демонтажа стали заметны неровности, дыры и следы шпаклевки. Теперь стены нужно зачистить, зашпаклевать, еще раз зачистить и загрунтовать, а уже после этого – покрасить.

На этом этапе блогер не потратил ничего. Во время работ он также понял, что пол следует защищать тщательнее, чтобы не повредить его. После гостиной мужчина планирует делать ремонт в коридоре, далее – в спальне, кухне и санузле.

Напомним, в Николаевской области мужчина купил заброшенный дом у реки за тысячу долларов и взялся восстанавливать его своими руками. После покупки он уже расчистил участок, сделал дорожку, лестницу и забор.