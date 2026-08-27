Львів знову найдорожчий, але є нюанс: де ціни в новобудовах злетіли 78%

В Україні продовжує дорожчати первинний ринок житла. Найвідчутніше зростання цін фіксують у західних регіонах, а лідирує за вартістю квадратного метра у новобудовах Львів.

Який регіон лідирує за темпами зростання

Найстрімкіше зростання цін зафіксували в Івано-Франківській області. За рік вартість квадратного метра на Прикарпатті злетіла на 78% – до 66,1 тисячі гривень за квадратний метр, йдеться у квартальному звіті ЛУН.

Рекордний стрибок цін аналітики пов'язують зі специфікою нових проєктів.

Йдеться не про різке подорожчання звичайних житлових комплексів. Такий результат пов'язаний із виходом на ринок нових апартаментів у районі Буковеля, де стартові ціни суттєво вищі за традиційну житлову нерухомість,

– Людмила Кірюхіна, керівниця ЛУН.

Тоді як у самому Івано-Франківську нерухомість демонструє значно помірніші темпи. У обласному центрі середня вартість квадратного метра в новобудовах зросла на 25% і зупинилася на позначці 44,8 тисячі гривень.

Хто утримує статус найдорожчого міста

Уже кілька років поспіль найвищий цінник на первинне житло зберігається у місті Лева. Медіанна ціна у львівських новобудовах сягнула 67,2 тисячі гривень за квадратний метр, що відчутно більше за київські показники.

У столиці за квадратний метр покупці в середньому сплачують 63,2 тисячі гривень.

Втім, за останній рік обидва мегаполіси додали орієнтовно 15% у гривні, тому розрив між ними залишається практично незмінним.

Як змінюється вартість квартир у Києві

У Києві та передмісті покупці орієнтуються на різні цінові класи. У столиці найпомітніше подорожчали квартири преміумкласу – майже на 28% у гривні. Тоді як економсегмент у доларовому еквіваленті навіть трохи здешевшав.

Київська область показала вищу загальну динаміку зі зростанням в середньому на 21,5% у гривні та майже 12% у доларах. Рекордсменом у передмісті стало житло бізнес-класу, яке за рік додало одразу 32% до вартості.

Аналітики пояснюють, що покупці в Києві насамперед переплачують за локацію та підвищений комфорт. У передмісті головним фактором залишається доступніша ціна, хоча вимоги до безпеки та якості новобудов там також поступово зростають.

Де цінники залишаються на місці

Зовсім інша картина спостерігається у східних областях України, де вартість квадратного метра в нових житлових комплексах практично не змінюється.

Головними причинами такої ситуації аналітики називають низький попит серед покупців у прифронтових зонах і вкрай малу кількість нових будівельних майданчиків.

Нагадаємо, що лідером щодо вартості оренди в Україні на сьогодні залишається Київ. У столиці винайняти однокімнатну квартиру у липні можна було в середньому за 30 тисяч гривень. Тоді як у Херсонській області середня вартість становила лише 3,8 тисячі гривень.