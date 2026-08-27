Какой регион лидирует по темпам роста

Самый стремительный рост цен зафиксирован в Ивано-Франковской области. За год стоимость квадратного метра на Прикарпатье взлетела на 78% – до 66,1 тысячи гривен за квадратный метр, говорится в квартальном отчете ЛУН.

Рекордный скачок цен аналитики связывают со спецификой новых проектов.

Речь идет не о резком подорожании обычных жилых комплексов. Такой результат связан с выходом на рынок новых апартаментов в районе Буковеля, где стартовые цены существенно выше, чем на традиционную жилую недвижимость,

– Людмила Кирюхина, руководительница ЛУН.

В то время как в самом Ивано-Франковске недвижимость демонстрирует гораздо более умеренные темпы роста. В областном центре средняя стоимость квадратного метра в новостройках выросла на 25% и остановилась на отметке 44,8 тысячи гривен.

Кто удерживает статус самого дорогого города

Уже несколько лет подряд самый высокий ценник на первичное жилье сохраняется в городе Льва. Медианная цена в львовских новостройках достигла 67,2 тысячи гривен за квадратный метр, что ощутимо превышает киевские показатели.

В столице за квадратный метр покупатели в среднем платят 63,2 тысячи гривен.

Впрочем, за последний год цены в обоих мегаполисах выросли примерно на 15% в гривне, поэтому разрыв между ними остается практически неизменным.

Как меняется стоимость квартир в Киеве

В Киеве и пригороде покупатели ориентируются на разные ценовые классы. В столице наиболее заметно подорожали квартиры премиум-класса – почти на 28% в гривне. Тогда как эконом-сегмент в долларовом эквиваленте даже немного подешевел.

Киевская область продемонстрировала более высокую общую динамику роста – в среднем на 21,5% в гривне и почти 12% в долларах. Рекордсменом в пригороде стало жилье бизнес-класса, которое за год подорожало сразу на 32%.

Аналитики объясняют, что покупатели в Киеве в первую очередь переплачивают за местоположение и повышенный комфорт. В пригороде главным фактором остается более доступная цена, хотя требования к безопасности и качеству новостроек там также постепенно растут.

Где цены остаются на прежнем уровне

Совершенно иная картина наблюдается в восточных областях Украины, где стоимость квадратного метра в новых жилых комплексах практически не меняется.

Главными причинами такой ситуации аналитики называют низкий спрос среди покупателей в прифронтовых зонах и крайне малое количество новых строительных площадок.

Напомним, что лидером по стоимости аренды в Украине на сегодняшний день остается Киев. В столице снять однокомнатную квартиру в июле можно было в среднем за 30 тысяч гривен. Тогда как в Херсонской области средняя стоимость составляла всего 3,8 тысячи гривен.