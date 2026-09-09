Понад три чверті доходу лише на оренду: у яких містах молоді найдорожче винаймати житло

У деяких містах України молоді доводиться віддавати за оренду однокімнатної квартири понад три чверті потенційного доходу. Найбільше житло навантажує бюджет в Ужгороді та Львові, тоді як у кількох інших містах витрати значно нижчі.

У яких містах молоді найдорожче орендувати житло

Для розрахунку взяли медіанну зарплату у вакансіях, доступних студентам і кандидатам до 18 років. За даними OLX Нерухомість, влітку вона становила близько 29 тисяч гривень.

Найбільше за оренду доводиться платити в Ужгороді. Однокімнатна квартира тут коштує близько 22,4 тисячі гривень на місяць, а це 76,4% потенційного доходу. Майже така сама ситуація у Львові – близько 22,2 тисячі гривень, або приблизно 76%.

В Івано-Франківську за однокімнатну квартиру потрібно віддати близько 17,7 тисячі гривень на місяць – приблизно 60% доходу. У Києві оренда коштує близько 17 тисяч гривень і забирає орієнтовно 58%.

Понад половину потенційного доходу доведеться витратити й у Чернівцях, Луцьку та Тернополі. У перших двох містах однокімнатні квартири коштують близько 15 тисяч гривень на місяць, у Тернополі – приблизно 14,8 тисячі гривень.

У Вінниці на оренду припадає вже близько 48% такого доходу. В Одесі цей показник становить приблизно 44%, у Хмельницькому – 43%, а в Черкасах, Дніпрі та Рівному – близько 41%.

У Запоріжжі на оренду припадає близько 24% доходу, у Миколаєві – 23,2%, а в Сумах – близько 22%. Найменша частка доходу серед міст у рейтингу припадає на оренду в Херсоні. Однокімнатна квартира тут коштує близько 4 тисяч гривень на місяць, або приблизно 14% такого доходу.

Нагадаємо, за рік у багатьох містах України помітно скоротилася пропозиція однокімнатних квартир для довгострокової оренди. Найбільше оголошень поменшало у Хмельницькому – на 48% та Ужгороді – на 43%, тоді як у Луцьку пропозиція зросла на 23%, що вплинуло на вартість.