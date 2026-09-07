У яких містах побільшало квартир для оренди

За даними OLX Нерухомість, найбільше за рік кількість оголошень про довгострокову оренду однокімнатних квартир зросла у Луцьку – на 23%. У Чернівцях пропозиція збільшилася на 10%, у Києві – на 6%, у Вінниці – на 4%, а в Івано-Франківську – на 3%.

Луцьк помітно вирізняється серед міст, де квартир для оренди побільшало. Лише там приріст перевищив 20%, тоді як у Чернівцях він був більш ніж удвічі меншим. У Києві, Вінниці та Івано-Франківську зростання залишилося в межах кількох відсотків.

Водночас за кількістю активних оголошень не можна напряму судити про зміни попиту на оренду. На неї можуть впливати активність власників, швидкість, з якою квартири знаходять орендарів, міграційні процеси та загальна ситуація на місцевому ринку.

Як змінилась пропозиція однокімнатних квартир / Інфографіка OLX Нерухомість

Де однокімнатних квартир для оренди стало менше

Найсильніше пропозиція просіла у Хмельницькому – одразу на 48%. В Ужгороді кількість оголошень скоротилася на 43%, у Рівному – на 34%, у Житомирі – на 33%, а в Запоріжжі – на 31%. Одразу у п'яти містах квартир для довгострокової оренди стало менше щонайменше на 30%.

Помітне скорочення зафіксували й в інших містах. У Харкові та Кропивницькому кількість оголошень зменшилася на 29%, у Миколаєві – на 28%. У Черкасах та Дніпрі пропозиція просіла на 26%, у Сумах – на 24%. У Тернополі та Львові пропозиція скоротилася менш помітно – на 18% і 15%.

У Чернігові пропозиція однокімнатних квартир скоротилася на 11%, у Херсоні – на 8%. Найменші зміни серед міст із падінням зафіксували у Полтаві та Одесі – там кількість оголошень зменшилася на 4% і 3% відповідно.

Нагадаємо, на вторинному ринку також поменшало однокімнатних квартир на продаж. Найбільше пропозиція просіла у Тернополі – на 42%, а Чернівці стали єдиним містом, де кількість оголошень зросла – на 5%.