У якому місті зросла кількість однокімнатних квартир на продаж

За даними OLX Нерухомість, Чернівці стали єдиним містом, де однокімнатних квартир на вторинному ринку побільшало. У липні 2026 року оголошень про їхній продаж було на 5% більше, ніж у липні минулого року.

В усіх інших містах кількість пропозицій скоротилася. На це можуть впливати активність власників, швидкість, з якою квартири знаходять покупців, місцевий попит, міграція та загальна ситуація на ринку. Тому менша кількість оголошень сама по собі не означає, що попит також впав або зріс у таких самих масштабах.

Де однокімнатних квартир на вторинці стало значно менше

Найсильніше пропозиція просіла у Тернополі – однокімнатних квартир на продаж стало на 42% менше. Майже така сама ситуація у Хмельницькому та Черкасах, де кількість оголошень скоротилася на 41%.

Помітно менше варіантів стало й у Вінниці, Рівному та Ужгороді – у кожному з цих міст пропозиція зменшилася на 35%. У Житомирі квартир на продаж стало менше на 34%, у Запоріжжі – на 33%, а в Кропивницькому – на 31%. У Сумах кількість оголошень скоротилася на 29%.

У Дніпрі та Херсоні пропозиція зменшилася на 28%, у Миколаєві – на 24%. У Львові, Києві та Чернігові однокімнатних квартир на вторинці стало на 18% менше. У Луцьку кількість оголошень скоротилася на 14%, а в Полтаві – на 10%.

Найменшими зміни були в Івано-Франківську, Харкові та Одесі. В Івано-Франківську пропозиція зменшилася на 7%, у Харкові – на 4%. Найменше пропозиція скоротилася в Одесі – кількість оголошень тут зменшилася лише на 2%.

Нагадаємо, найвищу конкуренцію серед покупців однокімнатних квартир на вторинному ринку фіксують у Кіровоградській та Черкаській областях. Там на одне оголошення припадає в середньому 11,2 та 11,1 відгука відповідно.