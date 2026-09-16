Будинок біля океану з баром у басейні: як виглядає дім Сідні Свіні у Флориді

Сідні Свіні має у Флориді будинок біля океану, який більше нагадує приватний курорт, ніж звичайне житло. Усередині є винна кімната на сотні пляшок і великий акваріум, а біля будинку – басейн із баром просто у воді.

Як виглядає будинок Сідні Свіні у Флориді

Будинок розташований неподалік Кі-Веста просто біля океану. Сідні Свіні придбала його у 2024 році приблизно за 13,5 мільйона доларів, пише Archidust.

Площа будинку становить близько 717 квадратних метрів. Усередині облаштовано 6 спалень і 8 ванних кімнат. Просторі житлові зони доповнюють тераса та інші відкриті майданчики, які ведуть до басейну й узбережжя.

Окрему увагу привертає оснащення самого будинку. Тут є велика кухня, домашній спортзал та ігрова кімната. Для вина облаштували окреме приміщення, де можна зберігати близько 520 пляшок. Ще одна незвична деталь – акваріум об'ємом 1 250 літрів.

Будинок Сідні Свіні у Флориді / Фото Archidust

Однією з головних зон відпочинку став великий infinity pool. Просто у воді облаштований бар, до якого можна підпливти, не виходячи з басейну. Поруч розташована спа-зона, тому ця частина території фактично виконує роль окремого простору для відпочинку.

Позаду будинку є простора відкрита тераса, а територію навколо оточують високі пальми. Разом із басейном та спа вона формує велику зону просто неба, а близькість океану робить воду головною частиною краєвиду навколо маєтку.

Будинок має безпосередній вихід до узбережжя. На території, ймовірно, також облаштований приватний спуск для човнів, що дозволяє використовувати розташування біля океану не лише заради краєвиду.

Нагадаємо, Том Голланд і Зендея живуть у будинку XIX століття в Лондоні, який актор придбав у 2018 році. Після кількарічної реконструкції у ньому облаштували шість спалень, домашній кінотеатр і спортзал.