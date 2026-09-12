Як виглядає будинок Тома Голланда і Зендеї у Лондоні

Будинок у Річмонді на південному заході Лондона Голланд придбав у 2018 році приблизно за 2,5 мільйона фунтів. Це триповерховий будинок XIX століття, у якому до реконструкції було чотири спальні, пише House & Garden.

Масштабні роботи почалися у 2020 році та тривали до 2023-го. Будинок суттєво розширили: тепер у ньому шість спалень, домашній кінотеатр і спортзал, а зміни торкнулися не лише внутрішнього простору, а й самого планування.

Проєкт реконструкції також передбачав сауну та окрему ігрову кімнату. Голланд отримав дозвіл і на розширення підвалу, а загалом для будинку подавали шість заявок на різні будівельні зміни.

На ділянці планували облаштувати окрему садову кімнату з дерев'яним оздобленням і видом на впорядкований сад. У проєкті також була оранжерея, яка мала стати ще одним додатковим простором біля будинку.

Будинок XIX століття, який придбав Том Голланд / Фото SplashNews

На місці старого гаража звели велику бічну прибудову. Для неї підібрали традиційні вертикальні вікна, схожі на ті, що вже були у старій частині будинку, тому нова частина не надто вибивається із загальної архітектури.

Водночас під час реконструкції зберегли характерні риси будинку XIX століття: еркерні вікна, арковий вхід, традиційні вертикальні вікна та поєднання червоної й світлої цегли на фасаді.

Сам фасад очистили, а рослинність, яка закривала частину будинку біля входу, прибрали. Оновили й в'їзд на територію – старі дерев'яні ворота замінили сучасними електричними.

Нагадаємо, акторка Енн Гетевей живе у будинку в каліфорнійському Охаї, який за стилем нагадує швейцарське шале. Подружжя придбало його у 2014 році приблизно за 3,6 мільйона доларів, а площа оселі становить близько 316 квадратних метрів.