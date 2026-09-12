Как выглядит дом Тома Холланда и Зендеи в Лондоне

Дом в Ричмонде на юго-западе Лондона Холланд приобрел в 2018 году примерно за 2,5 миллиона фунтов. Это трехэтажный дом XIX века, в котором до реконструкции было четыре спальни, пишет House & Garden.

Масштабные работы начались в 2020 году и продолжались до 2023-го. Дом значительно расширили: теперь в нем шесть спален, домашний кинотеатр и спортзал, а изменения коснулись не только внутреннего пространства, но и самой планировки.

Проект реконструкции также предусматривал сауну и отдельную игровую комнату. Голланд получил разрешение и на расширение подвала, а в целом для дома подавали шесть заявок на различные строительные изменения.

На участке планировали обустроить отдельную садовую комнату с деревянной отделкой и видом на ухоженный сад. В проекте также была оранжерея, которая должна была стать еще одним дополнительным пространством возле дома.

Дом XIX века, приобретенный Томом Голландом / Фото SplashNews

На месте старого гаража возвели большую боковую пристройку. Для нее подобрали традиционные вертикальные окна, похожие на те, что уже были в старой части дома, поэтому новая часть не слишком выбивается из общей архитектуры.

В то же время в ходе реконструкции сохранили характерные черты дома XIX века: эркерные окна, арочный вход, традиционные вертикальные окна и сочетание красного и светлого кирпича на фасаде.

Сам фасад очистили, а растительность, закрывавшую часть дома у входа, убрали. Обновили и въезд на территорию – старые деревянные ворота заменили современными электрическими.

Напомним, актриса Энн Хэтэуэй живет в доме в калифорнийском Охае, который по стилю напоминает швейцарское шале. Супруги приобрели его в 2014 году примерно за 3,6 миллиона долларов, а площадь дома составляет около 316 квадратных метров.