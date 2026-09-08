Де живе Енн Гетевей та як виглядає її будинок

Будинок акторки розташований у місті Охаї, штат Каліфорнія. Гетевей та її чоловік Адам Шульман придбали його у 2014 році приблизно за 3,6 мільйона доларів. Разом із нерухомістю подружжя купило й сусідню земельну ділянку, пише Architectural Digest.

Площа будинку становить близько 316 квадратних метрів. На момент купівлі в ньому було чотири спальні та чотири ванні кімнати. За стилем оселя нагадує швейцарське шале, а в її оформленні багато дерева та каменю.

Заміський будинок Енн Гетевей / Фото Architectural Digest

Утім, всередині будинок значно яскравіший, ніж можна очікувати від такого фасаду. Тут поєднали вінтажні меблі, насичені кольори, незвичайний текстиль і речі з різних епох. Окремі кімнати при цьому мають зовсім різний настрій.

Одне з найцікавіших приміщень – простора музична кімната, яка колись була танцювальним залом. Тут поставили піаніно, багато м'яких меблів і блискучий стіл, а під стелею підвісили диско-кулю початку XX століття з турецького спа. Кімнату задумували як місце, де можуть збиратися близькі та грати друзі-музиканти.

Не менш помітною вийшла головна спальня. Її стіни пофарбували у рожевий колір, а ліжко виготовили спеціально для цієї кімнати. Персикові та бордові відтінки з'явилися й в інших частинах будинку. На деякі кольорові рішення дизайнерів навіть надихнули улюблена сорочка Gucci та знаменитий жовтий образ Ріанни з Met Gala 2015 року.

Інтер'єр будинку Енн Гетевей / Фото Architectural Digest

Кухня, навпаки, оформлена у спокійніших блакитних і світло-зелених відтінках. Посередині стоїть довгий вузький острів, над яким висять вінтажні мідні світильники. Поруч облаштували зону для сніданків із декоративними шпалерами та дерев'яними стільцями італійського дизайнера Карло ді Карлі.

В інших кімнатах можна побачити дерев'яні панелі, відкриті балки, вінтажні килими та меблі. Біля будинку також є тераса з каміном, де облаштована окрема зона для відпочинку.

Інтер'єр будинку Енн Гетевей / Фото Architectural Digest

Над оформленням оселі працювала дизайнерка Памела Шамшірі зі Studio Shamshiri. Вона відштовхувалася від альпійської архітектури будинку, але не намагалася відтворити один історичний стиль. Натомість інтер'єр зробили більш яскравим і особистим, зберігши характер старого шале.

Сам будинок має більш ніж столітню історію. Його звели у 1906 році за проєктом архітекторів Майрона Ганта та Елмера Грея, однак у 1917 році споруда згоріла, після чого її відбудували. Спочатку будинок використовували як мисливську оселю та місце для зимового відпочинку.