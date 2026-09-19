Навіть нотаріальний договір можна оскаржити: коли подарована квартира повертається власнику

Договір дарування нерухомості можна оскаржити навіть після нотаріального оформлення. Але для цього недостатньо просто передумати – суд перевірятиме, чи справді людина розуміла, що саме підписує.

Коли договір дарування нерухомості можуть визнати недійсним

Під час розгляду таких справ суд насамперед з'ясовує, якою була реальна воля дарувальника на момент укладення договору. Якщо людина насправді не хотіла безоплатно передавати це майно, договір можуть визнати недійсним, пише "Судово-юридична газета".

Однією з підстав може бути помилка щодо суті правочину. Наприклад, людина могла вважати, що оформлює інший договір, а не дарування. При цьому навіть те, що нотаріус прочитав документ і пояснив його зміст, саме по собі не виключає можливості такої помилки.

Під час розгляду справи суд враховує одразу кілька обставин: вік і стан здоров'я дарувальника, потребу в сторонньому догляді, а також те, чи була подарована нерухомість його єдиним житлом. Значення має і те, чи відбулася фактична передача майна, чи продовжувала людина жити у квартирі або будинку та скільки часу минуло до звернення до суду.

В одній зі справ Верховний Суд врахував, що жінка була похилого віку, потребувала догляду, а подарована квартира була її єдиним житлом. Після оформлення договору вона й надалі там жила.

Чому вік або хвороба самі по собі не скасовують дарування

Похилий вік, хвороба, складні життєві обставини чи конфлікт між сторонами автоматично не роблять договір недійсним. Якщо підставою для оскарження є стан здоров'я, потрібно довести, що саме на момент підписання договору людина не могла усвідомлювати значення своїх дій або керувати ними.

Медичні документи, отримані значно пізніше, можуть бути недостатніми, якщо вони не підтверджують стан людини на дату дарування. Сам діагноз також не доводить недійсність угоди. Потрібно довести, що стан здоров'я саме тоді впливав на здатність людини розуміти, що вона підписує.

Суд також врахує, що договір посвідчив нотаріус, особливо якщо сторони підтвердили, що підписують його добровільно та розуміють умови. Водночас навіть нотаріально посвідчений договір можна оскаржити, якщо є докази, що під час його укладення воля дарувальника була іншою.

Нагадаємо, договір дарування дозволяє безоплатно передати квартиру чи будинок іншій людині. Після підписання договору та державної реєстрації попередній власник втрачає права на нерухомість, а повернути її без суду практично неможливо.