В каких случаях договор дарения недвижимости может быть признан недействительным

При рассмотрении таких дел суд в первую очередь выясняет, какова была реальная воля дарителя на момент заключения договора. Если человек на самом деле не хотел безвозмездно передавать это имущество, договор могут признать недействительным, пишет "Судебно-юридическая газета".

Одним из оснований может быть заблуждение относительно сути сделки. Например, человек мог полагать, что оформляет другой договор, а не договор дарения. При этом даже то, что нотариус прочитал документ и разъяснил его содержание, само по себе не исключает возможности такой ошибки.

При рассмотрении дела суд учитывает сразу несколько обстоятельств: возраст и состояние здоровья дарителя, потребность в постороннем уходе, а также то, была ли подаренная недвижимость его единственным жильем. Значение имеет и то, произошла ли фактическая передача имущества, продолжал ли человек жить в квартире или доме и сколько времени прошло до обращения в суд.

В одном из дел Верховный Суд учел, что женщина была преклонного возраста, нуждалась в уходе, а подаренная квартира была ее единственным жильем. После оформления договора она и в дальнейшем продолжала там жить.

Почему возраст или болезнь сами по себе не аннулируют дарственную сделку

Преклонный возраст, болезнь, сложные жизненные обстоятельства или конфликт между сторонами автоматически не делают договор недействительным. Если основанием для обжалования является состояние здоровья, необходимо доказать, что именно на момент подписания договора человек не мог осознавать значение своих действий или управлять ими.

Медицинские документы, полученные значительно позже, могут оказаться недостаточными, если они не подтверждают состояние человека на дату дарения. Сам по себе диагноз также не доказывает недействительность сделки. Необходимо доказать, что состояние здоровья именно в тот момент влияло на способность человека понимать, что он подписывает.

Суд также учтет, что договор заверен нотариусом, особенно если стороны подтвердили, что подписывают его добровольно и понимают условия. В то же время даже нотариально заверенный договор можно оспорить, если есть доказательства, что во время его заключения воля дарителя была иной.

Напомним, договор дарения позволяет безвозмездно передать квартиру или дом другому лицу. После подписания договора и государственной регистрации предыдущий владелец теряет права на недвижимость, а вернуть ее без суда практически невозможно.