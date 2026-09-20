Одна умова в договорі може створити проблеми: що перевірити під час купівлі квартири

Договір купівлі-продажу квартири не варто сприймати як формальність перед отриманням ключів. Те, що здається дрібницею під час підписання, може стати проблемою вже після купівлі квартири.

Що перевірити в договорі купівлі-продажу квартири

Насамперед потрібно звірити дані продавця і покупця, а також інформацію про саму квартиру, пише адвокат Андрій Хомич.

У договорі мають бути правильно вказані адреса, площа, характеристики та реєстраційні дані житла. Вони повинні збігатися з документами на нерухомість та інформацією про її власника.

Окремої уваги потребує ціна квартири. У договорі варто зазначати суму, за яку житло фактично продають. Якщо сторони вкажуть меншу вартість, ніж покупець насправді заплатив, у разі спору йому буде складніше довести передачу повної суми та вимагати її повернення.

Важливо! У документі має бути зрозуміло, коли покупець передає гроші, у який спосіб та чим підтверджується їх отримання продавцем. Не варто підписувати пункт про те, що розрахунок уже проведений повністю, якщо кошти на цей момент ще не передані. Готівкові розрахунки між фізособами за нотаріальним договором дозволені в межах 50 тисяч гривень, більші суми проводять безготівково.

У договорі також бажано зафіксувати, коли продавець має звільнити квартиру та передати ключі. За потреби сторони можуть передбачити акт приймання-передачі. Це важливо, адже право власності вже може бути зареєстроване на покупця, тоді як колишній власник ще певний час фактично залишається у квартирі.

Окремо варто перевірити, що в договорі сказано про борги за комунальні та інші послуги. Зобов'язання попереднього власника автоматично до покупця не переходять. Водночас у договорі може бути умова, за якою новий власник погоджується взяти їх на себе, тому такі формулювання потрібно читати особливо уважно.

Якщо квартиру придбали у шлюбі й вона належить до спільної сумісної власності, для продажу може знадобитися згода другого з подружжя. Це можливо і тоді, коли житло оформлене лише на одного з них. Такі обставини під час посвідчення договору перевіряє нотаріус.

Нагадаємо, перед угодою також перевіряють, чи немає іпотеки, арешту, заборони відчуження або інших зареєстрованих обтяжень. У 2026 році під час продажу нерухомості враховують і дані про власника в Єдиному реєстрі боржників, хоча для окремих випадків закон передбачає винятки.