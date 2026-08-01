Де перевірити, чи квартира під заставою

Інформацію про права на житло та можливі обмеження можна знайти в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, повідомляє Дія.

Отримати дані з нього може будь-яка особа, тому чекати перевірки нотаріуса не обов'язково. Для пошуку достатньо знати адресу квартири або реєстраційний номер нерухомості. У реєстрі можна побачити, кому належить житло, яку частку має власник та чи є інші співвласники.

Там також відображаються застава квартири, арешт, заборона відчуження та інші зареєстровані обтяження. Якщо власник передав житло в заставу банку або іншій установі, відповідна інформація має бути в реєстрі.

Як замовити довідку і що в ній перевіряти

Отримати інформацію з реєстру можна через портал Дія. Для цього потрібно авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису, обрати відповідну послугу, зазначити критерії пошуку та сплатити адміністративний збір.

У 2026 році електронна довідка коштує 40 гривень. Вона формується автоматично та зазвичай стає доступною протягом 10 хвилин.

У документі насамперед потрібно перевірити, чи збігаються дані продавця з інформацією про власника. Також варто звернути увагу на інших співвласників, адже одна людина може володіти лише частиною квартири.

Окремо потрібно перевірити, чи перебуває житло під заставою, чи накладено на нього арешт або заборону відчуження. Якщо обмеження є, у довідці варто знайти дату та підставу його реєстрації. Не менш важливо подивитися, на підставі якого документа продавець отримав право власності.

Що ще перевірити перед купівлею житла

Однієї довідки з реєстру може бути недостатньо. Продавця варто додатково перевірити в Єдиному реєстрі боржників. Сам факт наявності боргу не означає, що квартиру вже заарештовано, проте це причина уважніше перевірити можливі обмеження.

У Єдиному державному реєстрі судових рішень можна пошукати справи, пов'язані з продавцем або самою квартирою. Це допоможе з'ясувати, чи немає спорів щодо права власності, поділу житла або інших претензій.

Варто також перевірити історію переходу права власності. Якщо квартиру кілька разів перепродавали за короткий період, потрібно уважніше вивчити документи та причини таких угод.

Нагадаємо, борги за комунальні послуги не переходять до нового власника квартири автоматично. Покупець має сплачувати стару заборгованість лише тоді, коли сам погодився на це, а відповідну умову внесли до договору. Якщо чужий борг залишився на особовому рахунку, новий власник може вимагати від постачальника прибрати його.