Чи переходять борги за комуналку до нового власника

Борг за житлово-комунальні послуги не переходить до покупця лише тому, що він став власником квартири, пише Судово-юридична газета.

Грошове зобов'язання залишається за тією людиною, у якої воно виникло. Перевести борг на іншу особу можна лише за згодою кредитора, якщо закон не передбачає іншого.

Тому якщо заборгованість накопичив попередній власник, новий покупець не має автоматично її сплачувати. Верховний Суд підтвердив це у справі № 201/11406/20: новий власник не відповідає за старі борги, якщо сам не взяв на себе такого обов'язку і в договорі купівлі-продажу немає умови про переведення боргу.

Комунальні договори також не є обтяженням самої квартири. Тому навіть якщо постачальник не має механізму, який дозволяє просто списати стару заборгованість, це не дає права вимагати її від нового власника. Таку ж позицію Верховний Суд підтвердив і у справі № 201/1807/21.

Коли борг може перейти до покупця

Виняток можливий, якщо сторони самі домовилися про стару заборгованість. Наприклад, покупець може погодитися компенсувати продавцю суму боргу або його можуть врахувати у ціні квартири.

Однак навіть така домовленість не означає, що покупець автоматично стає боржником перед постачальником послуг. Для цього зазвичай потрібна згода кредитора. Поки борг офіційно не перевели на нового власника, відповідальність перед виконавцем послуг залишається за попереднім споживачем.

Що робити, якщо старий борг записали на нового власника

Якщо чужа заборгованість залишилася на особовому рахунку, новий власник може вимагати від постачальника прибрати її. Якщо людина вчасно платить поточні рахунки й власного боргу не має, обмежувати послуги через заборгованість попереднього власника не повинні.

Якщо постачальник відмовляється прибрати старий борг, можна подати письмову вимогу, а за потреби – звернутися до суду.

Ще до купівлі квартири краще попросити продавця показати довідки про відсутність боргів перед постачальниками, ОСББ або управителем та останні квитанції. У договорі також можна прописати, що заборгованості немає, або визначити порядок компенсації, якщо її виявлять уже після угоди.

Нагадаємо, перед купівлею квартири варто перевірити техпаспорт, витяг із Державного реєстру речових прав і документи, що підтверджують право власності продавця. Також важливо з'ясувати, чи немає на житлі арешту, іпотеки чи судових спорів.