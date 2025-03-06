Історія величезної голки в Сумах: що вона означає та чому встановлена саме в ТЦ

Торговий центр "Мануфактура" в Сумах справді унікальний зовні. Частиною його екстер'єру є величезна голка – подейкують, що вона найбільша в Європі.

Символічне значення цієї голки відоме навіть не всім сум'янам. Історію місця, де розташований торговий центр, можуть розповісти хіба що старожили. Чому голка стала частиною ТЦ і що вона означає, розповідає 24 Канал.

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Чому величезна голка є частиною ТЦ

Довжина сумської голки – 20 метрів. Зверху вона має отвір та троси, що спускаються вниз, нагадуючи нитки.

Голка є частиною ТЦ "Мануфактура", який відкрили у 2013 році. А раніше на його місці стояла суконна фабрика, на згадку про яку і змонтували голку.

Що відомо про суконну фабрику в Сумах

З'явилася суконна фабрика в 1916 році. Ініціатором був поляк, на прізвище Чорнобильський, який викупив міські лазні й організував там виробництво з ткацькими верстатами. Після революції поляк емігрував, а фабрика була націоналізована.

Під час Другої світової війни фабриці надали статус оборонного підприємства, яке виготовляло тканину для солдатських шинелей. Пізніше будівлі фабрики були зруйновані німцями, і якийсь час вони просто заростали бур'яном.

Найбільшу популярність суконна фабрика здобула під назвою "Червоний текстильник". Зараз про неї нагадує назва зупинки громадського транспорту на вулиці Харківській. Найвідомішим виробом, про який згадують сум'яни старшого віку, були картаті дитячі пальта. Кажуть, що їх у 1970-1980-х роках носили діти всіх міст і сіл.



Суконна фабрика на початку 1980-х років / Фото Sumy One

Підприємство почало занепадати у 1991 році – виникли проблеми з браком сировини, обладнання було застаріле, умови праці поганими, а ринок збуту занепадав.

Зрештою, "Червоний текстильник" збанкрутував, і у 2006 році його викупило товариство з обмеженою відповідальністю. Виробництво перенесли, а будівлі фабрики знесли через рік. З часом там збудували ТЦ "Мануфактура".