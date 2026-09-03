Житло в подарунок від батьків: коли доведеться сплатити 23% його вартості

Переїзд за кордон може вплинути на податки під час отримання нерухомості в подарунок. Навіть за житло від батьків за певних умов доведеться заплатити 23% від його вартості.

Кому доведеться сплатити 23% за подароване житло

Для резидента України діє нульова ставка, якщо квартиру чи будинок дарує родич першого ступеня споріднення, пише 24 Канал.

У такому разі отримувач не сплачує податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Однак для людини зі статусом нерезидента ця пільга не діє, попри близькі родинні зв'язки з дарувальником.

Нерезидент повинен сплатити 18% податку на доходи фізичних осіб і ще 5% військового збору. Загальна ставка становить 23% від оціночної вартості нерухомості. Таке правило діє навіть тоді, коли мати дарує квартиру чи будинок синові або доньці, які тривалий час живуть за кордоном.

Під час оподаткування подарованого житла насамперед враховують податковий статус отримувача. Його визначають послідовно за постійним місцем проживання, центром життєвих інтересів, тривалістю перебування в Україні та громадянством. Самого факту родинних зв'язків для застосування нульової ставки недостатньо, якщо новий власник має статус нерезидента.

Постійним вважають місце проживання в Україні протягом щонайменше одного року без прив'язки до конкретної мети. Центр життєвих інтересів визначають за тим, з якою країною людина має тісніші особисті або економічні зв'язки. Також враховують, чи перебувала вона в Україні не менше 183 днів протягом податкового року. Якщо попередні критерії не дають однозначної відповіді, беруть до уваги українське громадянство.

Сплату податків під час оформлення договору дарування контролює нотаріус. Він також подає звіт про укладену угоду. Отримувачеві квартири чи будинку не потрібно окремо декларувати подаровану нерухомість.