Кому придется заплатить 23% за подаренное жилье

Для резидента Украины действует нулевая ставка, если квартиру или дом дарит родственник первой степени родства, пишет 24 Канал.

В таком случае получатель не уплачивает налог на доходы физических лиц и военный сбор. Однако для человека со статусом нерезидента эта льгота не действует, несмотря на близкие родственные связи с дарителем.

Нерезидент должен уплатить 18% налога на доходы физических лиц и еще 5% военного сбора. Общая ставка составляет 23% от оценочной стоимости недвижимости. Это правило действует даже в том случае, когда мать дарит квартиру или дом сыну или дочери, которые длительное время проживают за рубежом.

При налогообложении подаренного жилья в первую очередь учитывается налоговый статус получателя. Его определяют последовательно по постоянному месту жительства, центру жизненных интересов, продолжительности пребывания в Украине и гражданству. Самого факта родственных связей для применения нулевой ставки недостаточно, если новый владелец имеет статус нерезидента.

Постоянным считается место проживания в Украине в течение не менее одного года без привязки к конкретной цели. Центр жизненных интересов определяют по тому, с какой страной у человека более тесные личные или экономические связи. Также учитывается, находилась ли она в Украине не менее 183 дней в течение налогового года. Если предыдущие критерии не дают однозначного ответа, принимается во внимание украинское гражданство.

Уплату налогов при оформлении договора дарения контролирует нотариус. Он также подает отчет о заключенной сделке. Получателю квартиры или дома не нужно отдельно декларировать подаренную недвижимость.