До 6 тисяч гривень на оренду житла: хто може отримати компенсацію від держави

Держава частково покриває витрати на оренду житла для ветеранів і звільнених захисників. Сума виплати залежить від населеного пункту й може сягати 6 тисяч гривень на місяць, причому статус УБД потрібен не всім.

Хто може отримати компенсацію за оренду житла

Таку компенсацію держава виплачує за правилами, визначеними постановою Кабміну №252. Отримати її можуть ветерани зі статусом учасника бойових дій, а також люди з інвалідністю внаслідок війни, які вже звільнилися зі служби, пише "Судово-юридична газета".

Допомога доступна і звільненим військовим, які брали участь у бойових діях, але ще не оформили статус УБД чи особи з інвалідністю внаслідок війни. Також її можуть отримати звільнені поліцейські та рятувальники, які виконували завдання із захисту України, але ще не мають відповідного статусу.

Компенсацію можуть оформити ветерани й ветеранки, які повернулися з полону та не мають житла для проживання. Виплата також передбачена для тих, чиє житло знищене або пошкоджене, а також для людей, чиє житло залишилося на тимчасово окупованій території.

Скільки держава компенсує за оренду житла

Розмір виплати залежить від того, де саме людина орендує житло. У Києві, Дніпрі, Львові та Одесі компенсація становить 6 656 гривень на місяць. В інших обласних центрах можна отримати 4 992 гривні, а в решті населених пунктів – 3 328 гривень.

Якщо орендна плата перевищує суму компенсації, різницю людина сплачує сама. Якщо житло орендували не повний місяць, виплату розраховують відповідно до кількості днів проживання.

Щоб оформити компенсацію, потрібно звернутися до підрозділу місцевої влади, який займається ветеранською політикою, за місцем орендованого житла. Також заяву можна подати через ЦНАП за послугою №02606 – особисто або надіславши документи рекомендованим листом.

За потреби з оформленням можуть допомогти працівники відповідного підрозділу або фахівець із супроводу ветеранів. Кошти перераховують щомісяця на IBAN, вказаний у заяві. Якщо людина й надалі не має іншого житла для проживання, виплату можуть продовжити ще на шість місяців.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити соціальну оренду для людей, які не можуть придбати власне житло. Родини витрачатимуть на неї не більше 30% сукупного доходу, а для найбільш вразливих категорій компенсація може сягати 100% вартості оренди.