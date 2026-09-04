Кто может получить компенсацию за аренду жилья

Такую компенсацию государство выплачивает в соответствии с правилами, определенными постановлением Кабмина № 252. Получить ее могут ветераны со статусом участника боевых действий, а также люди с инвалидностью вследствие войны, которые уже уволились со службы, пишет "Судебно-юридическая газета".

Помощь доступна и уволенным военным, которые принимали участие в боевых действиях, но еще не оформили статус УБД или лица с инвалидностью вследствие войны. Также ее могут получить уволенные полицейские и спасатели, которые выполняли задачи по защите Украины, но еще не имеют соответствующего статуса.

Компенсацию могут оформить ветераны, вернувшиеся из плена и не имеющие жилья для проживания. Выплата также предусмотрена для тех, чье жилье уничтожено или повреждено, а также для людей, чье жилье осталось на временно оккупированной территории.

Сколько государство компенсирует за аренду жилья

Размер выплаты зависит от того, где именно человек арендует жилье. В Киеве, Днепре, Львове и Одессе компенсация составляет 6 656 гривен в месяц. В других областных центрах можно получить 4 992 гривны, а в остальных населенных пунктах – 3 328 гривен.

Если арендная плата превышает сумму компенсации, разницу человек оплачивает самостоятельно. Если жилье арендовали не на полный месяц, выплату рассчитывают пропорционально количеству дней проживания.

Чтобы оформить компенсацию, необходимо обратиться в подразделение местных органов власти, занимающееся вопросами ветеранов, по месту нахождения арендуемого жилья. Также заявление можно подать через ЦПАУ по услуге №02606 – лично или отправив документы заказным письмом.

При необходимости с оформлением могут помочь сотрудники соответствующего подразделения или специалист по сопровождению ветеранов. Средства перечисляются ежемесячно на IBAN, указанный в заявлении. Если у человека по-прежнему нет другого жилья для проживания, выплату могут продлить еще на шесть месяцев.

Напомним, в Украине планируют ввести социальную аренду для людей, которые не могут приобрести собственное жилье. Семьи будут тратить на нее не более 30% совокупного дохода, а для наиболее уязвимых категорий компенсация может достигать 100% стоимости аренды.