Как будет рассчитываться плата за социальное жилье
Социальное жилье смогут получить люди и семьи, которые не имеют возможности приобрести квартиру или дом в собственность, рассказала Елена Шуляк в интервью на портале Рады.
Размер арендной платы будет зависеть от доходов семьи. На социальную аренду семьи должны тратить не более 30% совокупного дохода. Если полная стоимость жилья превысит эту сумму, разницу будет покрывать государство или община.
В то же время окончательной формулы расчета пока нет. На данный момент еще не определены конкретные критерии дохода, нормы площади, допустимая стоимость жилья и очередность его предоставления.
Эти правила должны быть закреплены в отдельном законе "О жилищном фонде социального назначения". Его принятие запланировано на первый квартал 2027 года.Не пользуетесь Telegram? 24 Канал есть в WhatsApp. Подпишитесь и читайте проверенные новости
Кому будут компенсировать социальную аренду
Размер помощи также будет зависеть от финансового положения семьи. Для людей с небольшими доходами компенсация может достигать 70% стоимости аренды. Наиболее уязвимым категориям могут покрывать до 100%, поэтому самостоятельно платить за жилье им не придется.
Впрочем, конкретного перечня получателей такой помощи пока нет. Кто сможет рассчитывать на 70% или 100% компенсации и на каких условиях, должны определить специальным законом и постановлениями Кабмина.
Приоритет в доступе к социальной аренде будут иметь ВПЛ, ветераны и люди, лишившиеся жилья из-за войны.
Работать с социальным жильем должны муниципальные некоммерческие операторы. Кроме того, планируется создать единую информационную систему, которая объединит данные о претендентах, доступном жилье и программах поддержки.
Напомним, средства, полученные от социальной аренды, будут направляться в специальный револьверный фонд. В дальнейшем их будут использовать для создания нового социального жилья.