Как будет рассчитываться плата за социальное жилье

Социальное жилье смогут получить люди и семьи, которые не имеют возможности приобрести квартиру или дом в собственность, рассказала Елена Шуляк в интервью на портале Рады.

Размер арендной платы будет зависеть от доходов семьи. На социальную аренду семьи должны тратить не более 30% совокупного дохода. Если полная стоимость жилья превысит эту сумму, разницу будет покрывать государство или община.

В то же время окончательной формулы расчета пока нет. На данный момент еще не определены конкретные критерии дохода, нормы площади, допустимая стоимость жилья и очередность его предоставления.

Эти правила должны быть закреплены в отдельном законе "О жилищном фонде социального назначения". Его принятие запланировано на первый квартал 2027 года.

Кому будут компенсировать социальную аренду

Размер помощи также будет зависеть от финансового положения семьи. Для людей с небольшими доходами компенсация может достигать 70% стоимости аренды. Наиболее уязвимым категориям могут покрывать до 100%, поэтому самостоятельно платить за жилье им не придется.

Впрочем, конкретного перечня получателей такой помощи пока нет. Кто сможет рассчитывать на 70% или 100% компенсации и на каких условиях, должны определить специальным законом и постановлениями Кабмина.

Приоритет в доступе к социальной аренде будут иметь ВПЛ, ветераны и люди, лишившиеся жилья из-за войны.

Работать с социальным жильем должны муниципальные некоммерческие операторы. Кроме того, планируется создать единую информационную систему, которая объединит данные о претендентах, доступном жилье и программах поддержки.

Напомним, средства, полученные от социальной аренды, будут направляться в специальный револьверный фонд. В дальнейшем их будут использовать для создания нового социального жилья.