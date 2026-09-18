Є інша квартира чи будинок: чи відмовлять у компенсації за зруйноване житло

Наявність іншої квартири чи будинку не позбавляє права на компенсацію за зруйноване житло. Водночас для її отримання потрібно підтвердити право власності та правильно подати дані.

Чи відмовлять у компенсації, якщо є інша квартира або будинок

Інше житло у власності саме по собі не є підставою для відмови у компенсації. Тобто якщо у людини зруйнований приватний будинок, але водночас залишилася квартира, вона все одно може претендувати на компенсацію, розповіла представниця Уповноваженого Верховної Ради України з прав осіб, постраждалих від збройної агресії, Ольга Алтуніна.

Так само можна отримати компенсацію за кілька зруйнованих або пошкоджених об'єктів, якщо вони належали одній людині. Кожен об'єкт у такому випадку розглядають окремо, а наявність іншої нерухомості не скасовує права на компенсацію за втрачений будинок чи квартиру.

Водночас те, що зруйноване житло було єдиним, не означає автоматичної першочерговості. Для пріоритетного отримання компенсації визначені окремі категорії громадян. Якщо ж відмову пояснюють лише тим, що у власника є інша квартира чи будинок, варто вимагати письмове обґрунтування такого рішення.

Що потрібно зробити, щоб отримати компенсацію за зруйноване житло

Насамперед заявник має підтвердити право власності на зруйнований об'єкт. Також потрібно підтвердити факт знищення житла. Дані про право власності мають бути внесені до Державного реєстру речових прав.

Особливо це варто перевірити тим, хто оформлював житло до 2013 року. Якщо відомостей у Реєстрі немає, саме право власності не зникає, однак його потрібно підтвердити та внести відповідні дані.

Після цього треба повідомити про зруйноване житло та подати заяву через "Дію". За знищену квартиру чи будинок можна отримати житловий сертифікат для придбання іншої оселі, а власники приватних будинків також можуть отримати кошти на будівництво нового житла на власній земельній ділянці.