ЄС готує нові правила короткострокової оренди: що хочуть змінити для туристичних міст

Короткострокова оренда стала для багатьох туристичних міст Європи не лише частиною ринку, а й причиною затяжних юридичних суперечок. Євросоюз готує нові правила, які мають чіткіше визначити, коли місцева влада зможе обмежувати таку оренду.

Що ЄС хоче змінити у правилах короткострокової оренди

Єврокомісія готує новий закон про доступне житло – Affordable Housing Act. Він має встановити критерії, за якими міста та регіони зможуть запроваджувати пропорційні обмеження короткострокової оренди, якщо вона посилює тиск на місцевий ринок житла, пише Financial Times.

Міста вже можуть обмежувати короткострокову оренду, однак їхні рішення регулярно оскаржують власники та туристичний бізнес. У 2020 році Суд ЄС визнав, що такі обмеження можуть бути законними через дефіцит житла, якщо вони пропорційні. Проблема в тому, що межі цієї пропорційності залишаються нечіткими, тому суперечки тривають роками.

У середньому короткострокова оренда займає лише близько 1,2% житлового фонду ЄС. Однак у популярних туристичних місцях ситуація зовсім інша. У Сорренто, Дубровнику та на Фуертевентурі її частка може сягати близько 20%.

Амстердам, Берлін, Брюссель, Флоренція та Париж уже використовують різні обмеження – від ліцензування до лімітів на кількість ночей, протягом яких житло можна здавати туристам. Барселона планує повністю відмовитися від туристичної оренди квартир до 2028 року. У Флоренції мораторій на нові об'єкти в історичному центрі вже став причиною судових оскаржень.

Такі обмеження запроваджують на тлі загального подорожчання житла в ЄС. У 2015 – 2025 роках житло в ЄС подорожчало майже на дві третини, а оренда – приблизно на 22%.

При цьому головною причиною проблеми залишається недостатня пропозиція житла. Велика частка короткострокової оренди може лише додатково підштовхувати ціни в окремих містах. Airbnb заперечує, що жорсткіші обмеження здатні помітно знизити вартість житла, та попереджає про втрати для туристичної економіки.

Нагадаємо, раніше в ЄС уже анонсували масштабні зміни у сфері оренди житла, зокрема посилення контролю за короткостроковою орендою через сервіси на кшталт Airbnb і Booking.