Готовий будинок чи будівництво з нуля: де витрати будуть більшими

Будівництво власного будинку може здаватися значно дешевшим за купівлю готового житла. Однак порівнювати їх лише за початковою ціною не можна, адже будівельний кошторис часто не охоплює всіх робіт і витрат.

Коли краще купити готовий будинок, а коли будувати

За даними ЛУН, у вересні середня вартість квадратного метра приватного будинку на Київщині становить 958 доларів. Отже, готове житло площею 100 квадратних метрів за таким орієнтиром коштуватиме близько 95,8 тисячі доларів. Але фактична ціна залежатиме від розташування, стану будинку, ремонту та комунікацій.

Може здатися, що будівництво буде значно дешевшим. Середня вартість "коробки" становить близько 395 доларів за квадратний метр. Для будинку площею 100 квадратних метрів це приблизно 39,5 тисячі доларів.

Однак різниця у 56,3 тисячі доларів ще не означає, що будівництво справді обійдеться більш ніж удвічі дешевше. "Коробка" включає лише фундамент, стіни та дах, тоді як будинок на вторинці уже придатний для проживання.

Вікна, двері, утеплення, електрика, сантехніка, опалення та комунікації для будинку на 100 квадратних метрів можуть додати до витрат близько 29,2 тисячі доларів. На внутрішнє оздоблення може піти ще приблизно 91,5 тисячі доларів. Тоді готовий до заселення будинок коштуватиме близько 160 тисяч доларів.

Окремо потрібно врахувати вартість землі та проєкту. Під час робіт також можуть виникнути непередбачені витрати, а родині, яка не має іншого житла, доведеться платити за оренду до завершення будівництва.

У коментарі УНІАН рієлтор Олександр Бойко пояснив, що готовий будинок краще підходить тим, кому потрібно переїхати протягом найближчих місяців і важливо знати вартість житла наперед. Будувати краще, якщо ділянка вже є, часу достатньо, а власник готовий контролювати роботи.

Значення має і розташування землі. За словами експерта, ціни на ділянки за 10 – 15 і 40 – 50 кілометрів від Києва помітно відрізняються. Що ближче земля до столиці й краща транспортна розв'язка, то дорожче вона коштує, а можлива економія на будівництві зменшується.

Нагадаємо, двоповерховий будинок такої самої площі не обов'язково коштуватиме дорожче за одноповерховий. Його "коробка" може бути на 15 – 25% дешевшою завдяки меншій площі фундаменту та даху, хоча частину економії забирають перекриття між поверхами, сходи й комунікації.