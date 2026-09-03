Когда лучше купить готовый дом, а когда строить

По данным ЛУН, в сентябре средняя стоимость квадратного метра частного дома в Киевской области составляет 958 долларов. Таким образом, готовое жилье площадью 100 квадратных метров по такому ориентиру будет стоить около 95,8 тысячи долларов. Но фактическая цена будет зависеть от расположения, состояния дома, ремонта и коммуникаций.

Может показаться, что строительство обойдется значительно дешевле. Средняя стоимость "коробки" составляет около 395 долларов за квадратный метр. Для дома площадью 100 квадратных метров это примерно 39,5 тысячи долларов.

Однако разница в 56,3 тысячи долларов еще не означает, что строительство действительно обойдется более чем вдвое дешевле. "Коробка" включает только фундамент, стены и крышу, тогда как дом на вторичном рынке уже пригоден для проживания.

Окна, двери, утепление, электрика, сантехника, отопление и коммуникации для дома площадью 100 квадратных метров могут добавить к расходам около 29,2 тысячи долларов. На внутреннюю отделку может уйти еще примерно 91,5 тысячи долларов. Тогда готовый к заселению дом будет стоить около 160 тысяч долларов.

Отдельно нужно учесть стоимость земли и проекта. В ходе работ также могут возникнуть непредвиденные расходы, а семье, у которой нет другого жилья, придется платить за аренду до завершения строительства.

В комментарии УНИАН риелтор Александр Бойко пояснил, что готовый дом лучше подходит тем, кому нужно переехать в течение ближайших месяцев и важно знать стоимость жилья заранее. Строить лучше, если участок уже есть, времени достаточно, а владелец готов контролировать работы.

Важное значение имеет и расположение участка. По словам эксперта, цены на участки в 10–15 и 40–50 километрах от Киева заметно различаются. Что ближе участок к столице и чем лучше транспортная развязка, тем дороже он стоит, а возможная экономия на строительстве уменьшается.

Напомним, двухэтажный дом такой же площади не обязательно будет стоить дороже одноэтажного. Его "коробка" может быть на 15–25 % дешевле благодаря меньшей площади фундамента и крыши, хотя часть экономии взята на перекрытия между этажами, лестницы и коммуникации.