Купівля квартири в Україні: чи можна придбати нерухомість без першого внеску

Питання нерухомості залишається вельми актуальним для українців. Особливо це важливо під час повномасштабного вторгнення, коли чимало людей втратили та продовжують втрачати свої домівки.

Чи можна купити житло без першого внеску

Перший внесок по кредиту є обов'язковим, про що пише кредитна компанія "Банкнота".

Наприклад, мінімальна сума першого внеску в Приватбанку – 25% від суми. Але в середньому по ринку більшість банків просить 40% від суми кредиту.

Крім першого внеску банки встановлюють різні додаткові платежі:

від 0,5% – страхування нерухомості;

від 0,5% – страхування життя позичальника;

від 1% – комісія банку.

Відмовитися від цих платежів неможливо, інакше Ви не отримаєте схвалення кредиту,

– наголосили у матеріалі.

Водночас в будівельній компанії ТОВ "Відважних" розповіли, що деякі банки-учасники з програми "ЄОселі" дозволяють оформити кредит без власного першого внеску.

Це можливо, коли банк зараховує державну компенсацію як down payment,

– зазначили у дописі.

Наголошується, що в окремих кейсах квартира реально оформлюється без стартових витрат.

Нагадаємо, що іноді перший внесок в "єОселі" може становити 10%. Він доступний для позичальників віком до 25 років (включно)