Чи можна купити житло без першого внеску
Перший внесок по кредиту є обов'язковим, про що пише кредитна компанія "Банкнота".
Наприклад, мінімальна сума першого внеску в Приватбанку – 25% від суми. Але в середньому по ринку більшість банків просить 40% від суми кредиту.
Крім першого внеску банки встановлюють різні додаткові платежі:
- від 0,5% – страхування нерухомості;
- від 0,5% – страхування життя позичальника;
- від 1% – комісія банку.
Відмовитися від цих платежів неможливо, інакше Ви не отримаєте схвалення кредиту,
– наголосили у матеріалі.
Водночас в будівельній компанії ТОВ "Відважних" розповіли, що деякі банки-учасники з програми "ЄОселі" дозволяють оформити кредит без власного першого внеску.
Це можливо, коли банк зараховує державну компенсацію як down payment,
– зазначили у дописі.
Наголошується, що в окремих кейсах квартира реально оформлюється без стартових витрат.
Нагадаємо, що іноді перший внесок в "єОселі" може становити 10%. Він доступний для позичальників віком до 25 років (включно)