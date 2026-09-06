Чи можна купити житло без першого внеску

Перший внесок по кредиту є обов'язковим, про що пише кредитна компанія "Банкнота".

Наприклад, мінімальна сума першого внеску в Приватбанку – 25% від суми. Але в середньому по ринку більшість банків просить 40% від суми кредиту.

Крім першого внеску банки встановлюють різні додаткові платежі:

від 0,5% – страхування нерухомості;

від 0,5% – страхування життя позичальника;

від 1% – комісія банку.

Відмовитися від цих платежів неможливо, інакше Ви не отримаєте схвалення кредиту,

– наголосили у матеріалі.

Водночас в будівельній компанії ТОВ "Відважних" розповіли, що деякі банки-учасники з програми "ЄОселі" дозволяють оформити кредит без власного першого внеску.

Це можливо, коли банк зараховує державну компенсацію як down payment,

– зазначили у дописі.

Наголошується, що в окремих кейсах квартира реально оформлюється без стартових витрат.

Нагадаємо, що іноді перший внесок в "єОселі" може становити 10%. Він доступний для позичальників віком до 25 років (включно)