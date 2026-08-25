40 людей на одну квартиру: де в Україні найбільша конкуренція за житло

Однокімнатні квартири залишають популярними на ринку нерухомості по всій Україні, але попит на них значно відрізняється залежно від регіону. Причому конкуренція серед орендарів значно вища, ніж серед покупців – майже у чотири рази.

Де найбільше охочих купити квартиру

На вторинному ринку найбільша конкуренція серед покупців однокімнатного житла спостерігається у Кіровоградській області й становить 11,2 відгука на одне оголошення, підрахувала команда OLX Нерухомість.

Впритул наблизилася Черкаська область, де в середньому зафіксували 11,1 відгука на оголошення про продаж квартири.

За ними йдуть:

Волинська область – 9,1 відгука на одне оголошення;

Чернівецька область – 8,2 відгука;

та Житомирська область – 6,9 відгука.

До регіонів із відносно високою активністю покупців також потрапили Полтавська (6,2 відгука), Львівська (5,9), Миколаївська (5,6), Тернопільська (5,2) та Дніпропетровська області (5,1).

Натомість найменше відгуків на оголошення про продаж припадає на Одеську та Івано-Франківську області – по 2,1, а також Рівненську – 2,4.

Але це, на думку платформи, може бути пов'язано з вищими цінами на житло, особливостями попиту, а подекуди – безпековою ситуацією.

Де орендарів значно більше

На ринку довгострокової оренди ситуація набагато напруженіша. Беззаперечним лідером залишається Черкаська область, де на одне оголошення відгукуються в середньому 40,2 людини.

Висока конкуренція щодо оренди однокімнатних квартир також спостерігається:

у Житомирській та Кіровоградській областях – по 38,4 відгука на оголошення;

у Харківській області – 30,5 відгука;

у Чернівецькій області – 30,2 відгука;

у Полтавській області – 29,2 відгука;

у Хмельницькій області – 28,5 відгука.

Чимало охочих орендувати квартиру також на Волині (25 відгуків), у Дніпропетровській (24,8), Миколаївській (24,7), Тернопільській (24,4), Івано-Франківській областях (24,1) та на Закарпатті (23,6).

Водночас найменше відгуків на оголошення про оренду однокімнатного житла залишають жителі Сумської (18) та Херсонської областей (17,7).

Де за житло змагаються і покупці, і орендарі

Є регіони, де конкуренція за однокімнатні квартири висока і при купівлі, і при оренді. Кіровоградська та Черкаська області увійшли до трійки лідерів за кількістю відгуків в обох сегментах.

Водночас на Харківщині на оголошення про продаж однокімнатної квартири припадає в середньому лише 3,4 відгука, а під час пошуку житла в довгострокову оренду – вже 30,5.

Як пояснюють в OLX Нерухомість, велика кількість відгуків не обов’язково означає винятково високий попит. На результат одночасно впливають кількість охочих знайти житло та обсяг доступних пропозицій.

Високий показник не завжди означає лише різке зростання попиту: він може формуватися і тоді, коли на ринку просто менше доступних квартир,

– зазначила керівниця сектору з розвитку продажів OLX Нерухомість Оксана Остапчук.

За її словами, на ситуацію в конкретному регіоні також впливають внутрішня міграція, доступність житла, кількість пропозицій та безпекова ситуація.

Нагадаємо, у липні 2026 року найдешевша оренда квартири була у Херсонській області. Тоді як Київ залишався лідером із середньою вартістю оренди однокімнатної квартири 30 тисяч гривень.